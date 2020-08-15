İkinci el araç satışında yer alan 4 önemli sorun

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmelik, 15/08/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte birçok mağduriyetin önüne geçilecektir; fakat yeni mağduriyetlerin de çıkacağını düşünmekteyiz. ekspertizburada.com ekibi olarak yaptığımız incelemelerde bazı eklemelerin yapılması gerektiği kanaatindeyiz.

Yönetmeliğin 14. Maddesinde "TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip ekspertiz işletmesi bulunmayan illerde faaliyet gösteren işletmeler hariç olmak üzere ikinci el otomobil veya arazi taşıtı yapan işletme tarafından, satışın yapıldığı tarihten önceki üç gün içerisinde ekspertiz raporu alınır." ibaresinden ekspertiz işletmesi bulunmayan illerde ekspertiz raporu zorunluluğu olmayacağını anlıyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. TSE belgeli ekspertiz işletmesi bulunmayan illerdeki insanların araç alırken mağduriyet yaşayacağı aşikardır. Bütün ekspertiz firmalarına TSE belgesi alınması zorunluluğu getirilmelidir veya TSE belgesi alınması zorunluluğundan ziyade bu işletmelerin denetlenmesi sağlanmalıdır.

Araç satışında istenen ekspertiz belgesi ücretini araç satıcısının ödemesi gerektiğine dair ibarenin de mağduriyet doğuracağı kanaatindeyiz. Araç satıcısı firma, ücreti kendi ödeyeceği için kendisine yakın olan ekspertiz firmasını tercih edecektir. Araç alıcısı istediği ekspertiz firmasından hizmet alamayacaktır, alacağı araç ile ilgili kuşkular duyacak veya bu kuşkuların önüne geçmek için kendisi de ayrıca gidip farklı bir işletmede tekrar bir ödeme yaparak yeniden ekspertiz yaptırma gereği duyacaktır.

Ekspertiz firmaları verdiği rapordan sorumlu olacaktır ama verilecek raporlar ile ilgili tam bir standart belirtilmemiştir. Bir araç için farklı ekspertiz firmalarında farklı şekilde raporlar çıkabilmesi mümkündür. Bir ekspertiz firması kaporta parçalarından birine Sök-Tak yazarken başka bir firma değişik yazabilmektedir. Bunun bile standartı yokken böyle bir yönetmeliğin yürürlüğe sokulması birçok karışıklıklar ve mağduriyetler doğuracaktır.

Araç satıcılarının sattıkları araçlara garanti vermeleri şartı konulmuş ama garantinin kapsamı ve şartları tam detaylı bir şekilde belirtilmemiştir. Örneğin, şahıstaki bir araçta daha önce motor veya şanzuman içerisindeki aksamlardan biri arızalanıp ve orijinal olmayan bir parçayla değişmişse, bu parça bir süre işlevini yerine getirebilir, bu arada bu aracı alan galeri esnafına aldığı kişi söylemediği sürece motor veya şanzuman içerisindeki o aksamın orijinal olup olmadığını bilemez, ekspertiz firması da sonuçta motorun veya şanzumanın içerisini açıp söküp bakmadığı için o da bilemez. Dolayısıyla orijinal olmayan bir parçanın ömrü uzun olmaz erken arıza verebilir. Burada galeri esnafının veya ekspertiz firmasının sorumluluğu olmamalıdır diye düşünüyoruz.