Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptı
MSB: "NATO'ya ait uçağa Hava Kuvvetlerimize tanker uçağından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldı"
|15 Ağustos 2020 20:13
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Milli Savunma Bakanlığı NATO güvence tedbirleri kapsamında, NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına Türk Hava Kuvvetleri tarafından Romanya üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO güvence tedbirleri kapsamında, 14 Ağustos 2020 tarihinde NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada, 60.000 libre yakıt ikmali yapıldı" denildi.
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