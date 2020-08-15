OSB'lerdeki liselere gençlerden büyük ilgi
|15 Ağustos 2020 20:26
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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lerdeki mesleki ve teknik anadolu liselerinin LGS sonuçlarına göre öğrenci alan bölümlerinde kontenjanların tamamının dolduğunu belirterek, "Gençlerimizin mesleki eğitime, üretime artan ilgisi ülkemiz adına gerçekten memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.
Kütükcü, Twitter hesabından LGS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
OSB'lerimizdeki özel ve resmi 78 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin LGS sonuçlarına göre öğrenci alan bölümlerinde kontenjanların tamamı doldu.Memiş KÜTÜKCÜ (@MemisKutukcu) August 15, 2020
Gençlerimizin mesleki eğitime, üretime artan ilgisi ülkemiz adına gerçekten memnuniyet verici.@tcmeb @TCSanayi @varank @ziyaselcuk pic.twitter.com/MHgLwKUKrG
Kütükcü, paylaşımında, OSB'lerdeki özel ve resmi 78 mesleki ve teknik anadolu lisesinin LGS sonuçlarına göre öğrenci alan bölümlerinde kontenjanların tamamının dolduğunu kaydederek, "Gençlerimizin mesleki eğitime, üretime artan ilgisi ülkemiz adına gerçekten memnuniyet verici." ifadesine yer verdi.
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