Sağlık Bakanı Koca, 'Kovid-19'a karşı uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), "Bana bir şey olmaz" diyenlerle, "Benden başkasına zarar gelmez" diyenlerin desteğiyle yayıldığını belirtti.
|15 Ağustos 2020 20:29
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), "Bana bir şey olmaz" diyenlerle, "Benden başkasına zarar gelmez" diyenlerin desteğiyle yayıldığını belirtti.
Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Virüs, durup dururken yayılmıyor. 'Bana bir şey olmaz' diyenlerle, 'benden başkasına zarar gelmez' diyenlerin desteğiyle yayılıyor. Aramızdan bazıları ağır hasta oluyor ve birçoğumuzun yakını hayatını kaybediyor." ifadesini kullandı.
Virüs, DURUP DURURKEN YAYILMIYOR. Bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor. Aramızdan bazıları ağır hasta oluyor. Ve birçoğumuzun yakını hayatını kaybediyor.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 15, 2020
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