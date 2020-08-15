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Vali açıkladı... Nemrut Krater Gölündeki çalışmalar durduruldu

Bitlis ili Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Dağı Krater gölündeki, tuvalet yapımı için betonla yapılan çalışma durduruldu. Vali Çağatay'ın, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışmadan haberdar olmaması, eleştiri konusu oldu.
 15 Ağustos 2020 20:29
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Vali açıkladı... Nemrut Krater Gölündeki çalışmalar durduruldu

Bitlis ili Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Dağı Krater gölündeki, tuvalet yapımı için betonla yapılan çalışma durduruldu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göle gelen ziyaretçilerin tuvalet gibi ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yapılan çalışmanın durdurulduğunu açıkladı

Vali Çağatay, daha önce bölgenin tek turistik mekanı olan Nemrut Dağı Krater gölünün yollarıyla ilgilenmediği, kış şartları sonrasında bozulan yolun onarımıyla ilgilenmediği için yoğun şekilde eleştirilmişti. İlgili haber için tıklayın.

Sosyal medyadaki tepkilerde, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'yle bu derece önemli bir projenin, Valiliğin bilgisi olmadan yapılıyor olmasının, Valiliğin bölgenin en önemli turizm merkeziyle ilgilenmediğini gösterdiği belirtiliyor.

İşte Vali Oktay Çağatay'ın açıklaması:
Memurlar.Net
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