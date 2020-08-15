Vali açıkladı... Nemrut Krater Gölündeki çalışmalar durduruldu
|15 Ağustos 2020 20:29
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Bitlis ili Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Dağı Krater gölündeki, tuvalet yapımı için betonla yapılan çalışma durduruldu.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göle gelen ziyaretçilerin tuvalet gibi ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yapılan çalışmanın durdurulduğunu açıkladı
Vali Çağatay, daha önce bölgenin tek turistik mekanı olan Nemrut Dağı Krater gölünün yollarıyla ilgilenmediği, kış şartları sonrasında bozulan yolun onarımıyla ilgilenmediği için yoğun şekilde eleştirilmişti. İlgili haber için tıklayın.
Sosyal medyadaki tepkilerde, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'yle bu derece önemli bir projenin, Valiliğin bilgisi olmadan yapılıyor olmasının, Valiliğin bölgenin en önemli turizm merkeziyle ilgilenmediğini gösterdiği belirtiliyor.
İşte Vali Oktay Çağatay'ın açıklaması:
An itibariyle doğal sit alanı olan Nemrut Krater Gölünde inşaat çalışması pic.twitter.com/a52p0tsWJGEyyüp AYDENİZ (@AvEyyupAydeniz) August 15, 2020
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