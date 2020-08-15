Çocukları için kariyerini bırakıp masal kitapları yazdı

Hayatını 17 yıl önce Ali Rıza Şahin ile birleştiren Özlem Şahin (40), mutlu evliliğinin meyveleri Almila'yı 10, Elif Mira'yı ise 8 sene önce kucağına aldı.

Tekstil sektöründe uluslararası pazarda müşteri temsilciliğine ulaşan Şahin, iş için gideceği Mısır seyahati öncesinde hamile olduğunu öğrendi. Çocuğunu kendisi büyütmek isteyen Şahin, iş seyahatine çıkmadı ve kariyerinden vazgeçerek işini bıraktı.

Almila'dan 2 yıl sonra Elif Mira'yı kucağına alan Şahin, imkanları dahilinde çocuklarını müzelere, tiyatrolara ve çeşitli etkinliklere götürerek onların her anına şahit olup, oyun arkadaşları oldu. Yatmadan önce kızlarına masallar okuyan Şahin, yazılan konuları beğenmeyince kendi aklına gelen hikayeleri çocuklarına anlattı.

Kızlarından çok olumlu tepki alan ve kitaptan masal okurken, "Anne senin yazdığın masalları anlat" sözlerini duyan Şahin, daha sonra çocuklarına anlattığı masalları kitaplaştırmaya karar verdi.

"Benim yaptığım iş bitmeyen mesaili"

Özlem Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada bir çocuğa bakmak fikrinin kendisi için en yüksek mertebe olduğunu ve hamile kalmasının ardından 15 yıl emek verdiği iş hayatını geride bıraktığını söyledi.

İş hayatını bıraktıktan sonra ne yapacağıyla ilgili de bir fikrinin olmadığını dile getiren Şahin, "Beni ne gibi bir süreç bekliyordu bilmiyordum. Belki hoşuma gitmeyecekti ama ne pahasına olursa olsun çocuğumun yanında durmak istiyordum ve böyle yaptım. İş yerim beni geri bekliyordu aslında ama ben dönmedim." dedi.

Ailesi ve çevresinin, kararını "çok tuhaf" karşıladığını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Biz bazen hayattaki basit şeyleri algılayamıyoruz. Hep karmaşıklaştırmak istiyoruz. Ben doğurduysam ben bakmak istiyorum bu kadar aslında. Toplumda şöyle bir algı oluşuyor: Evde oturuyorsan tüketen ve oturansın. Halbuki benim yaptığım iş bitmeyen mesaili. Karşılık beklemeden yapılan iş. O süreçte evet ben de boğuldum ama eğitimimi tamamladım, bir web sitesi çevirdim, eşimin işine yardım ettim ve kendimi yine var ettim."

"Ürettiğim masalları çocuklarım çok sevdi"

Albert Einstein'in "Eğer çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız, onlara masal okuyun. Eğer onların daha zeki olmalarını istiyorsanız, daha fazla masal okuyun." cümlesini hep aklında tuttuğunu anlatan Şahin, kendisinin de çocuklarına sürekli masallar okuduğunu kaydetti.

Evdeki eşyalardan bile masallar ürettiğini, kitapta yazılanlara da kendi zihnindekileri kattığını ifade eden Şahin, "Masallar çocuklarımın düşünce dünyalarını gerçekten açtı. Ben de masal üretmeye başladım ve çocuklarım da bunu çok sevdi. Hem onlar hem ben çok mutlu oldum ve ürettiğim masallarla onları uyuttum. Kitaptan okuduğum zaman bana 'Anne senin yazdığın masalları anlat' diyorlar." diye konuştu.

Şahin, anlattığı hikayelerin ardından 3 kitap kaleme aldığını, bunların içindeki resimlerin, kapak tasarımlarının da kendisine ait olduğunu ve alıp okuyan herkesten olumlu dönüşler aldığını belirtti.

Kendi yaşamını anlatan bir kitap da yazmak istediğini dile getiren Şahin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Herkes mutlu olmak istediği yerde olmalı ve yapmadan duramadığı işi yapmalı. Hayata başka niye geliyoruz ki? Çile çekmeye gelmiyoruz dünyaya. Bir yerdeysek bir şeyleri kabul etmişizdir. Ne kadar zorlansak da istediğimiz şeyi yapmamız lazım diye düşünüyorum. Huzurlu olduğumuz yerde gelen savaşa razı oluyoruz ve onun ardından başka ödüller çıkıyor. Bununla da çok mutlu oluyoruz inanın."