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Bursa'da ambulans ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'da ambulans ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
 15 Ağustos 2020 21:53
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Bursa'da ambulans ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'da ambulans ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde 16 RL 238 plakalı ambulans ile 16 NHG 17 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Yol kenarında bulunan ambulans ile hafif ticari araç trafik ışıklarıyla uyarı levhalara çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve 155 ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kazada ambulans ve hafif ticari araç kullanılmaz hale gelirken, çekici yardımıyla otoparka çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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