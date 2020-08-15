1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

LGS Türkiye 1'incisinin örnek başarı hikayesi!

Kayseri'de özel kursa gitmeyen, ailesinin işlettiği lokantada hem garson olarak yardım eden hem de sınava hazırlanan Akif Bayam, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) Türkiye 1'incisi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de, başarılı öğrenciyi çalıştığı lokantada ziyaret ederek, tebrik etti.
 15 Ağustos 2020 22:02
Yazdır
LGS Türkiye 1'incisinin örnek başarı hikayesi!

Kayseri'de özel kursa gitmeyen, ailesinin işlettiği lokantada hem garson olarak yardım eden hem de sınava hazırlanan Akif Bayam, Liselere Giriş Sınavı'nda (LGS) Türkiye 1'incisi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de, başarılı öğrenciyi çalıştığı lokantada ziyaret ederek, tebrik etti.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde bulunan Vali Sabahattin Çakmak Ortaokulu öğrencisi Akif Bayam, LGS'de Türkiye 1'incileri arasında yer aldı. Başarı hikayesi ile ilçe halkının da takdirini toplayan Bayam, özel kursa gitmeden kendi imkanları ile çalıştığı sınav sonucunda Türkiye 1'incisi olarak Ankara Fen Lisesini kazandı. Boş zamanlarında ailesinin işlettiği lokantada garson olarak çalışan Bayam'ı ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, başarı hikayesine hayran kaldı. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da Bayam'ı arayarak tebrik etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Bugün Kayseri'nin şirin ve güzel ilçesi İncesu'dayız. İncesu'ya gelme nedenimizde Akif'tir. Akif, Liselere Giriş Sınavında Türkiye 1'incilerimizden bir tanesidir. Akif'i özellikle tanımak istedim. Akif'in çok özel ve çok güzel bir hikayesi var. Örnek hikayenin temelinde bireysel bir başarı var. Aynı zamanda bir özel bir kurstan destek almadan kendi kendine yaptığı bir başarı var. Dolayısıyla bütün velilerimize ve öğrencilerimize Akif bir rol model oldu. Eğer bir öğrenci isterse sadece okuldan aldığı eğitim ve öğretimle çok net bir şekilde başarılı olabiliyor. Akif aynı zamanda okul dışındaki zamanlarda da ailesine lokanta da yardımcı olan bir kardeşimiz. İnşallah Ankara Fen Lisesi'ne onu uğurluyoruz. Türkiye'mize ve geleceğimize çok güzel katkılar yapacağına, çok başarılı bir öğrencimiz olacağına biz inanıyoruz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Akif Bayam ise sınava nasıl çalıştığı hakkında bilgiler vererek, "Bu yıl ki LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldum. Bunda gerek öğretmenlerimin gerek müdürümün gerekse müdür yardımcımın çok desteği oldu. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürümüze de ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederim. Başarının tek tavsiyesi çalışmaktır. Hiçbir başarı yada başarısızlık bana göre tesadüf değil. O yüzden çalışmayı bırakmamak gerekir. Hiçbir zaman pes etmemeli ve moral bozulmamalıdır. Yanlış yapmaktan da hayatta asla korkmamalılar. Çünkü ben ders çalışırken her gün kendime 'Bugün kendime kattığım şey çözdüğüm soru değil, yaptığım yanlışlar ve öğrendiğim bilgiler' diyordum. Bunu asla unutmasınlar. Bu süreçte çok zorlandığımı düşünmüyorum. Çünkü ders çalışırken aldığım eğitimden dolayı da her şey uygun oluyordu. Bu yılda korona virüs sebebiyle pandemi yaşandı. Bu pandemi birazcık benim faydama oldu. Kendimce çalışacak zaman kazandım. Derslerimi ve çalışma planımı güne yayarak çalıştım ve oldu" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kübra hemşire virüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
15 Ağustos 2020 23:43		 ABD'de 'riskli' diye yapılmadı, Türkiye'de tedavi edildi
15 Ağustos 2020 22:16
Çocukları için kariyerini bırakıp masal kitapları yazdı
15 Ağustos 2020 20:40		 Pilot olma hayallerini gerçekleştirmek için Türkiye'yi seçtiler
15 Ağustos 2020 20:31
Cumhuriyet Başsavcısı koronvirüse yakalandı
15 Ağustos 2020 18:45		 Dağ keçisi avlayan vatandaşa 23 bin 288 TL cezası kesildi
15 Ağustos 2020 18:42
Babasının kullandığı cipin aynısı için 150 bin lira harcadı
15 Ağustos 2020 18:38		 Bir doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti
15 Ağustos 2020 18:33
AK Parti'li Akbaşoğlu'nun acı günü
15 Ağustos 2020 18:29		 7 yıl boyunca kumbarasına para attı... 12 bin 800 TL biriktirdi
15 Ağustos 2020 17:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:43 - Kübra hemşire virüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti23:23 - KOBİ'lerin değişime ayak uydurmasında çeviklik önemli23:22 - Bursa Şehir Hastanesi ulaşım hattı ihale aşamasına geldi23:01 - Türkiye'de her 100 konuttan 55'inin deprem sigortası var22:58 - Batı Karadeniz'in güzelliğiyle cezbeden koyu: Gideros22:57 - 'Türkiye'nin Maldivleri'nde bilimsel çalışmalar artırılacak
22:55 - TBMM Başkanlığından Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama22:52 - Tüm acil numaralar 112 çatısı altında toplanacak22:16 - ABD'de 'riskli' diye yapılmadı, Türkiye'de tedavi edildi22:12 - Vali aracının durdurup talimat verdi! İhtiyaçlarını karşılayın22:07 - PCR testi ücretlerinde değişiklik! 250 liraya çıkartıldı22:02 - LGS Türkiye 1'incisinin örnek başarı hikayesi!
21:53 - Bursa'da ambulans ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı21:19 - 7 ilde daha 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması21:14 - Evde izolasyona uyulmayınca 'caydırıcılık' tedbirleri alındı21:11 - Bodrum'da 36 saat su kesintisi yaşanacak20:51 - Eylem hazırlığındaki terörist 37 kilogram TNT ile yakalandı
20:40 - Çocukları için kariyerini bırakıp masal kitapları yazdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2 gün yüzyüze 3 gün ekranda... Okullar böyle açılacak
Son 45 gündeki en yüksek vaka sayısına ulaşıldı
Konya Büyükşehir, makam şoförü almak için ilana çıktı, sadece adayın ismini yazmadı
Öğretmenler, mesleki çalışma programını okullarda yapacak
1 kişi yıl içerisinde en fazla üç araç satabilecek
MEB'den çalışma takvimine dair 8 maddelik Genelge
Gaziantep'te şüpheli ölüm sonrası tutuklama
3 ilde düğünlere Kovid-19 kısıtlaması getidildi
Bir doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Rusya koronavirüs aşısının üretimine başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fransa'nın doğu akdeniz'deki gerilime ortak olması 2
mahalle düğünleri 1
dolarla mı maaş alıyorsunuz,dolar borcunuz mu var 4
masterchef 1
ev karantinası 1
badem 1
erkek doğmadı çöpe attık 2
Beleş mi aldın karıyı,sorusu 1
van 1
afedersin hdp 5
SON İLANLAR
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Şırnak Fındık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Bahşılı Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam