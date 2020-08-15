1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PCR testi ücretlerinde değişiklik! 250 liraya çıkartıldı

Bugün itibarıyla yurt dışı çıkışlarında istenilen PCR testi ücreti 110 liradan 250 liraya çıkartıldı.
 15 Ağustos 2020 22:07
Yazdır
PCR testi ücretlerinde değişiklik! 250 liraya çıkartıldı

Yurt dışına çıkışlarda PCR testi şartı arayan ülkeler için 110 lira karşılığında yapılan testin ücreti 250 liraya çıkartıldı. Görevi gereği yurt dışına çıkacak kamu görevlilerinden ücret alınmayacak.

Haber Global'in haberine göre; yurt dışına çıkışlarda PCR testi istenen ve bu testi yaptırmak üzere sağlık tesislerine başvuranların işlemlerinin nasıl yapılacağı belirlendi.

Buna göre, yurt dışına çıkmak için gideceği ülke tarafından PCR testi istenmesi nedeniyle test yaptırmak isteyenler, uçak bileti veya varsa görev kağıdını dilekçesine ekleyerek yetkili laboratuvarlara başvurabilecek.

Yetkili laboratuvar listesine, "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html" adresinden ulaşılabilecek.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Benzine 23 kuruş zam yapıldı
11 Ağustos 2020 16:26		 İzmir'de suya yüzde 11,7 zam
10 Ağustos 2020 23:12
Benzine 15 kuruş zam geliyor
10 Ağustos 2020 12:15		 İzmir'de taksilerin kilometre ücretine zam
09 Ağustos 2020 09:56
Motorine 16 kuruş zam yapıldı
07 Ağustos 2020 16:30		 Temmuzda en çok yurt içi turların fiyatı arttı
04 Ağustos 2020 23:37
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte yeni zam oranı
04 Ağustos 2020 14:29		 Ekonomistler enflasyon rakamlarına ne dedi?
04 Ağustos 2020 14:01
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı
04 Ağustos 2020 10:00		 İstanbul'da temmuzda en çok fiyatı artan ürünler
02 Ağustos 2020 14:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:43 - Kübra hemşire virüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti23:23 - KOBİ'lerin değişime ayak uydurmasında çeviklik önemli23:22 - Bursa Şehir Hastanesi ulaşım hattı ihale aşamasına geldi23:01 - Türkiye'de her 100 konuttan 55'inin deprem sigortası var22:58 - Batı Karadeniz'in güzelliğiyle cezbeden koyu: Gideros22:57 - 'Türkiye'nin Maldivleri'nde bilimsel çalışmalar artırılacak
22:55 - TBMM Başkanlığından Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama22:52 - Tüm acil numaralar 112 çatısı altında toplanacak22:16 - ABD'de 'riskli' diye yapılmadı, Türkiye'de tedavi edildi22:12 - Vali aracının durdurup talimat verdi! İhtiyaçlarını karşılayın22:07 - PCR testi ücretlerinde değişiklik! 250 liraya çıkartıldı22:02 - LGS Türkiye 1'incisinin örnek başarı hikayesi!
21:53 - Bursa'da ambulans ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı21:19 - 7 ilde daha 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması21:14 - Evde izolasyona uyulmayınca 'caydırıcılık' tedbirleri alındı21:11 - Bodrum'da 36 saat su kesintisi yaşanacak20:51 - Eylem hazırlığındaki terörist 37 kilogram TNT ile yakalandı
20:40 - Çocukları için kariyerini bırakıp masal kitapları yazdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
2 gün yüzyüze 3 gün ekranda... Okullar böyle açılacak
Son 45 gündeki en yüksek vaka sayısına ulaşıldı
Konya Büyükşehir, makam şoförü almak için ilana çıktı, sadece adayın ismini yazmadı
Öğretmenler, mesleki çalışma programını okullarda yapacak
1 kişi yıl içerisinde en fazla üç araç satabilecek
MEB'den çalışma takvimine dair 8 maddelik Genelge
Gaziantep'te şüpheli ölüm sonrası tutuklama
3 ilde düğünlere Kovid-19 kısıtlaması getidildi
Bir doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Rusya koronavirüs aşısının üretimine başladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
corona virüs vaka sayısı 1
trafikte tartıştığı kadına küfredip saldıran maganda 3
boğulmaların artması 1
sözlükte bugün 1
memleket hareketi 4
sputnik v 1
Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim 4
badem 1
Red bull leipzig 1
istanbul sözleşmesinden çıkılması 2
SON İLANLAR
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Şırnak Fındık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Bahşılı Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam