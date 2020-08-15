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ABD'de 'riskli' diye yapılmadı, Türkiye'de tedavi edildi

Kalbe giden üç ana damarından biri tıkanan ve ABD'de doktorlar ameliyat etmek istemeyince Türkiye'ye dönen hasta, Adana'da tedavi edildi. Ameliyata giren Prof. Dr. Murat Çaylı, "Her kardiyoloğun yaptığı bir işlem değil. Bizim işlemlerimiz radyasyon altında oluyor. Bu işlemlerde kurşun yelek giyip ameliyata giriyoruz." dedi.
 15 Ağustos 2020 22:16
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ABD'de 'riskli' diye yapılmadı, Türkiye'de tedavi edildi

Kalbe giden üç ana damarından birindeki tıkanıklık nedeniyle yorgunluk ve halsizlik şikayeti bulunan, ABD'de "riskli" olduğu gerekçesiyle ameliyata alınmayan 56 yaşındaki hasta Adana'da tedavi edildi. "Girişimsel kardiyoloji" yöntemiyle gerçekleştirilen operasyonda işlemler radyasyon altında yapıldığı için doktorlar ameliyata kurşun yelekle girdi.

Eşi ve 4 çocuğuyla yaklaşık 35 yıldır ABD'de yaşayan Yüksel Olgaç, damarındaki rahatsızlık nedeniyle 12 sene önce malulen emekliye ayrıldı. Geçen yıl halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle ABD'deki bir doktora giden Olgaç'ın, kalbe giden üç ana damarından birinin tıkandığı tespit edildi. Buradaki hastanede tedavi olmak isteyen Olgaç, doktorları tarafından "ameliyatının hayati risk taşıdığı" gerekçesiyle operasyona alınmadı.

SAĞLIĞINA ADANA'DA KAVUŞTU

Şifa bulmak için Türkiye'ye gelen Olgaç, Adana'da özel bir hastanede tedavi edildi. Narkoz verilmeden ve göğüs kafesi açılmadan yaklaşık yarım saatlik operasyonla kalp damarındaki tıkanıklık giderilen Yüksel Olgaç, sağlığına memleketinde kavuştu.

"TÜRK DOKTORLAR İMKANLARI SONUNA KADAR KULLANIYOR"

Olgaç, gerçekleştirilen başarılı operasyonla adeta yeniden doğduğunu, kendini çok iyi hissettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye, sağlık açısından eskiye göre çok daha iyi noktada. Beni burada tekrar hayata getirdiler. Hiç kimse 'Türkiye'de doktorlar kötü' diye düşünmesin. Amerika'da sağlık sistemi buradan çok farklı. Oradaki sigorta şirketleri doktorlara bir kural koymuş ve o kural dışına çıkamıyorlar. Onlar ne derse o oluyor. Türkiye'de doktorlar hasta için ne gerekiyorsa sonuna kadar ellerindeki imkanları kullanıyorlar. Sağlık süper bir aşamada."

"ŞU ANDA HASTAMIZIN TÜM DAMARLARI AÇIK"

Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Çaylı da hastayı, "girişimsel kardiyoloji" yöntemiyle gerçekleştirdikleri ameliyatla tedavi ettiklerini belirtti. Tam tıkalı damarı açmanın zor olduğunu vurgulayan Çaylı, şöyle devam etti:

"Bu ana damar tıkalı olduğu için diğer iki damardan kan alıyordu. Diğer damarların kanını da azalttığı için bu kalbin performansını düşürüyordu. Böyle durumda uzun vadede kalp fonksiyonunda bozulma meydana gelebiliyor. Ayrıca, diğer damarların herhangi birinde oluşacak kalp krizinin hasarı da çok ağır olur. O zaman bir damar tıkandığında iki damar tıkanmış etkisi yapar ve hasta kaybedilebilir. Damarı tam tıkalı hastalar kalp krizi geçirirse ölüm oranı çok yüksek olur. Şu anda hastamızın tüm damarları açık ve çalışıyor."

"KURŞUN YELEK GİYİP AMELİYATA GİRİYORUZ"

Çaylı, hastanın durumunun gayet iyi olduğunu, normal hayatını sürdürebileceğini ifade etti. "Girişimsel kardiyolojinin" ayrı bir eğitim ve deneyim gerektiren zor bir yöntem olduğunun altını çizen Çaylı, şunları kaydetti:

"Bu, kardiyolojinin en son kısmı ve zor basamağı. Her kardiyoloğun yaptığı bir işlem değil. Bizim işlemlerimiz radyasyon altında oluyor. Bu işlemlerde kurşun yelek giyip ameliyata giriyoruz. O radyasyona maruz kalıyoruz. Kardiyologların çoğu o radyasyona maruz kalmamak için kısa işlemleri tercih ediyorlar. Bu şekilde yurt dışından gelen çok hasta oluyor. Özellikle Arap ülkelerinden Lübnan'dan, Irak'tan hatta Almanya'dan gelenler var. Yurt dışından yılda ortalama 40-50 hasta geliyor."
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