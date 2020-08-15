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'Türkiye'nin Maldivleri'nde bilimsel çalışmalar artırılacak

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nde bilimsel çalışmalar artırılacak.
 15 Ağustos 2020 22:57
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'Türkiye'nin Maldivleri'nde bilimsel çalışmalar artırılacak

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, görselliği ve kendine özgü yapısıyla ziyaretçi akınına uğrayan gölün korunması için önemli çalışmalara imza atılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçen yıl "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilen Salda Gölü ve çevresinin korunması çalışmaları, Bakanlıkça üst düzeyde çevre hassasiyetiyle yürütülüyor.

Bakanlık tarafından kurulan aralarında STK'lar, gazeteciler ve bilim insanlarının da bulunduğu Çevre ve Tabiat Kurulu, 21 Nisan ve 6 Temmuz'da toplantı gerçekleştirdi.

Toplantılarda, kurulun önerisi ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Salda Gölü Çevre Koruma ve Düzenleme Projesi'nde revizyon gerçekleştirilerek koruma tedbirleri artırıldı.

Bu kapsamda alanda STK'lar ile Doğayı Koruma Vakfı ve Doğa Araştırmaları Derneği katkılarıyla, konusunda uzman akademisyenlerle, biyolog, sosyolog, ornitolog, hidrolog, jeolog gibi meslek guruplarından uzmanlarla, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapmakta olan türlerin belirlenmesi amacıyla biyoçeşitlilik, sosyoekonomik yapının tespiti ve ziyaretçi taşıma kapasitesinin belirlenmesi çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sonucunda bilimsel araştırmalar artırılacak.

Doğayla uyumlu uyarı levhalarıyla, beyaz kumsalın bulunduğu alanlarda sigara içilmemesi için uyarı yapılıyor, yasağı ihlal edenlere cezai yaptırım uygulanıyor. Alanın kontrolü için 7 gün 24 saat aktif kamera sistemi kurularak titizlikle inceleme yapılıyor.

Alınan tedbirler sayesinde Salda Gölü'nün su kalitesi iyileşti, Bakanlıkça daha da sıkı tedbirler alınarak Salda Gölü'nün korunmasına devam edileceği belirtildi.

Göl kıyısında oluşan etrafı şeritlerle çevrili doğal çamur çukurlarına girilmemesi gerektiği ve yasak olduğu belirtilirken, bilimsel olarak çamurun cilde iyi geldiği yönünde veri olmadığı da kaydedildi.

"Canlı türleri ve ekolojisi daha detaylı araştırılacak"

Çevre ve Tabiat Varlıkları Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, AA muhabirine, oluşturulan mevzuata uygun koruma yöntemlerinin bölgede hassasiyetle uygulandığını söyledi.

Göl çevresinin sürekli canlı kamera sistemiyle izlendiğini hatırlatan Gökçeoğlu, sahip olunan uydu teknolojileri ve elde edilen görüntülerin otomatik yorumlanmasıyla Salda Gölü'nde koruma faaliyeti gerçekleştirilerek geleceğe yönelik tahminlerin yapılabileceğini dile getirdi.

Gökçeoğlu, koruma sisteminin sürdürülebilir olacağını vurgulayarak, "Bu çalışmaların yanı sıra Salda Gölü ve çevresinin hidrolojik sistemi, canlı türleri ve ekolojisi de daha detaylı araştırılacak." dedi.
Anadolu Ajansı
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