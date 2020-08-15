Kübra hemşire virüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
25 yaşında hiçbir kronik hastalığı olmayan genç bir hemşire, Kübra Aslankılıç. Coronavirüse yakalandı dahası virüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti.
|15 Ağustos 2020 23:43
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