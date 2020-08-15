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Kübra hemşire virüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti

25 yaşında hiçbir kronik hastalığı olmayan genç bir hemşire, Kübra Aslankılıç. Coronavirüse yakalandı dahası virüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti.
 15 Ağustos 2020 23:43
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Melike Şahin

25 yaşında hiçbir kronik hastalığı olmayan genç bir hemşire, Kübra Aslankılıç.

Coronavirüse yakalandı dahası virüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti.

Bir hafta hiçbir şey göremedi.

NTV
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