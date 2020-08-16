Dışişlerinden GKRY ile Fransa'ya anlaşma tepkisi
|16 Ağustos 2020 06:11
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Fransa arasında 4 Nisan 2017'de imzalanan "Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması"nın 1 Ağustos'ta yürürlüğe girdiğinin açıklanmasına ilişkin, "Fransa'nın mevcut dönemde gerilimi daha da arttıracak adımlar atması, bu bağlamda GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek geçici de olsa, 1960 Antlaşmalarının hilafına burada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
Aksoy, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, GKRY ile Fransa arasında 4 Nisan 2017'de imzalanan "Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması"nın 1 Ağustos tarihinde yürürlüğe girdiğinin bugün duyurulduğunu belirterek, "Ada'nın tamamını ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY'nin böyle bir anlaşma yapmaya ehil ve yetkili olmadığını" vurguladı.
Sözcü Aksoy, söz konusu anlaşmanın 1960 Antlaşmalarına ve bu antlaşmalar tarafından kurulan dengeye aykırı olduğunun, Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin sağlanması yönündeki çabaları da sekteye uğratma riski barındırdığının altını çizdi.
Türk tarafının geçmişte bölgenin bir refah ve istikrar alanı haline gelmesine yönelik yapıcı ve olumlu önerilerde bulunduğunu ancak bu önerilerin Rum-Yunan ikilisi tarafından reddedildiğini aktaran Aksoy, şunları kaydetti:
"Fransa'nın mevcut dönemde gerilimi daha da arttıracak adımlar atması, bu bağlamda GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek geçici de olsa, 1960 Antlaşmalarının hilafına burada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarınca gösterilen tepkiyi ve yapılan açıklamaları destekliyoruz. BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Fransa'yı, BM'nin gündeminde olan Kıbrıs'la ilgili meselelerde daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz."
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