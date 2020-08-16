Adalet Bakanı Gül'den, Biden'ın açıklamalarına tepki
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin, okyanus ötesinden iradesine müdahale edilmesine izin vermeyeceğini defalarca gösterdiğini belirtti.
|16 Ağustos 2020 06:23
|Yazdır
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin, okyanus ötesinden iradesine müdahale edilmesine izin vermeyeceğini defalarca gösterdiğini belirtti.
Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın sözlerine tepki gösterdi.
Bakan Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk milleti, okyanus ötesinden iradesine müdahale edilmesine izin vermeyeceğini defalarca göstermiştir. Unutanlar için bu millet her zaman hatırlatmaya hazırdır. Türkiye üzerindeki kirli emellerini küstahça dile getirenler akıllarına soksun, bu topraklarda millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur, hakimiyet milletindir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Oruç Reis'in sismik karnesi: Akdeniz'in röntgenini çekti
16 Ağustos 2020 07:37
|S-400'ler muharebeye hazır hale getirilmeli
16 Ağustos 2020 07:28
|Dışişlerinden GKRY ile Fransa'ya anlaşma tepkisi
16 Ağustos 2020 06:11
|16 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
16 Ağustos 2020 00:00
|TBMM Başkanlığından Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama
15 Ağustos 2020 22:55
|Tüm acil numaralar 112 çatısı altında toplanacak
15 Ağustos 2020 22:52
|Vali aracını durdurup talimat verdi! İhtiyaçlarını karşılayın
15 Ağustos 2020 22:12
|Son 45 gündeki en yüksek vaka sayısına ulaşıldı
15 Ağustos 2020 20:34
|Sağlık Bakanı Koca, 'Kovid-19'a karşı uyardı
15 Ağustos 2020 20:29
|İletişim Başkanı Altun'dan Joe Biden'ın sözlerine tepki
15 Ağustos 2020 20:19