52 yaşındaki besici, tosun darbesi ile öldü
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde büyükbaş hayvancılığı ile uğraşan bir kişi, tosunun tepmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki yetiştirici yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
|16 Ağustos 2020 06:46
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde büyükbaş hayvancılığı ile uğraşan bir kişi, tosunun tepmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki yetiştirici yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Taşoluk mahallesinde yaşayan Halil Kaya, akşam saatlerinde evinin bahçesindeki ahıra hayvanlarına yem vermeye gitti. Bu sırada ağılda, bir tosunun darbesi ile yere düşen şahıs, yakınlarının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hekimhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen besici Halil Kaya hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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