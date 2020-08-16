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Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Sazlısı köyü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle karantinaya alındı.
 16 Ağustos 2020 06:56
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Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Sazlısı köyü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kaymakam Alper Taş başkanlığında yaptığı toplantıda, kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede hasta ile temaslı kişiler olması nedeniyle ilçeye bağlı Sazlısu köyünün karantinaya alınmasına karar verildi. Karar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyün giriş çıkışlarında tedbir aldı.

Sazlısu köyü ilçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün boyunca karantinaya alınması kararlaştırılırken, sağlık ekipleri köyde filyasyon çalışması başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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