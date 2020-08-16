İŞKUR verilerine göre en çok iş bulan meslek

İŞKUR'un verilere göre; 2017'de 36 bin 437'si erkek, 6 bin 372'si kadın olmak üzere toplam 42 bin 809 güvenlik görevlisi iş buldu. 2017 ve 2018'de güvenlik görevlileri, en çok iş bulan mesleklerde ikinci sırada yer aldı. 2018'de 77 bin 44 kişilik boş güvenlik görevlisi kadrosunda; 41 bin 830'u erkek, 8 bin 120'si kadın olmak üzere toplam 49 bin 950 güvenlik görevlisi işe yerleşti.

Geçmiş iki yılın ardından 2019'da 77 bin 510 açık kadro bulunan meslekte; 55 bin 400'ü erkek, 12 bin 89'u kadın olmak üzere toplam 67 bin 489 kişi işbaşı yaptı. Güvenlik görevlileri, 2020'nin ilk yedi ayında yaklaşık 24 bin yeni istihdamla en çok iş bulan meslekler arasında ilk sıraya yerleşti.

335 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ VAR

Güvenlik görevlilerinin, huzur ve güvenin sağlanması için 24 saat görev yaptığını belirten Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş) Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, sektörün 16 yılını geride bıraktığını, Türkiye'de şu an 335 bin 635 güvenlik görevlisinin 99 bin noktada görev yaptığını söyledi.

Güvenlik görevlilerinin şartlarının düzeltilmesi gerektiğini söyleyen Çağırıcı "Tehlikenin belki de ilk temas noktasında duran; pek çok olayda ilk önlemleri alan, yeri geldiğinde de yetkisi dahilinde müdahale ederek can güvenliği ve asayişin sağlanmasına katkı sağlayan güvenlik görevlilerinin hakları ve çalışma imkanları iyileştirilmeli" dedi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş