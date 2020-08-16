1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İŞKUR verilerine göre en çok iş bulan meslek

Son yıllarda güvenlik görevlilerinin işe yerleşme sayılarındaki artış dikkat çekti. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, en çok iş bulan meslekler arasında geçen üç yıl boyunca ikinci sırada yer alan güvenlik görevlileri, bu yılın ilk yedi ayında en çok iş bulunan meslek olarak birinci sıraya yerleşti.
 16 Ağustos 2020 07:16
Yazdır
İŞKUR verilerine göre en çok iş bulan meslek

İŞKUR'un verilere göre; 2017'de 36 bin 437'si erkek, 6 bin 372'si kadın olmak üzere toplam 42 bin 809 güvenlik görevlisi iş buldu. 2017 ve 2018'de güvenlik görevlileri, en çok iş bulan mesleklerde ikinci sırada yer aldı. 2018'de 77 bin 44 kişilik boş güvenlik görevlisi kadrosunda; 41 bin 830'u erkek, 8 bin 120'si kadın olmak üzere toplam 49 bin 950 güvenlik görevlisi işe yerleşti.

Geçmiş iki yılın ardından 2019'da 77 bin 510 açık kadro bulunan meslekte; 55 bin 400'ü erkek, 12 bin 89'u kadın olmak üzere toplam 67 bin 489 kişi işbaşı yaptı. Güvenlik görevlileri, 2020'nin ilk yedi ayında yaklaşık 24 bin yeni istihdamla en çok iş bulan meslekler arasında ilk sıraya yerleşti.

335 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ VAR

Güvenlik görevlilerinin, huzur ve güvenin sağlanması için 24 saat görev yaptığını belirten Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş) Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, sektörün 16 yılını geride bıraktığını, Türkiye'de şu an 335 bin 635 güvenlik görevlisinin 99 bin noktada görev yaptığını söyledi.

Güvenlik görevlilerinin şartlarının düzeltilmesi gerektiğini söyleyen Çağırıcı "Tehlikenin belki de ilk temas noktasında duran; pek çok olayda ilk önlemleri alan, yeri geldiğinde de yetkisi dahilinde müdahale ederek can güvenliği ve asayişin sağlanmasına katkı sağlayan güvenlik görevlilerinin hakları ve çalışma imkanları iyileştirilmeli" dedi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Halı sahalarda mesafeli maç
16 Ağustos 2020 08:09		 Meteorolojiden il il sağanak uyarısı-Haritalı
16 Ağustos 2020 08:00
Bu inat neden
16 Ağustos 2020 07:05		 Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
16 Ağustos 2020 06:30
Kübra hemşire virüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
15 Ağustos 2020 23:43		 ABD'de 'riskli' diye yapılmadı, Türkiye'de tedavi edildi
15 Ağustos 2020 22:16
LGS Türkiye 1'incisinin örnek başarı hikayesi!
15 Ağustos 2020 22:02		 Çocukları için kariyerini bırakıp masal kitapları yazdı
15 Ağustos 2020 20:40
Pilot olma hayallerini gerçekleştirmek için Türkiye'yi seçtiler
15 Ağustos 2020 20:31		 Cumhuriyet Başsavcısı koronvirüse yakalandı
15 Ağustos 2020 18:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:41 - FETÖ'ye 1.5 milyon dolarlık usulsüz kredi08:35 - İkinci el otomobil satışında yeni dönem08:27 - Kocaeli'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı08:23 - Temmuz sıcakları 'ev'de stok eritti08:09 - Halı sahalarda mesafeli maç08:00 - Meteorolojiden il il sağanak uyarısı-Haritalı
07:49 - Teröre hedef gösterildi... Ağır cezada yargılanacaklar07:37 - Oruç Reis'in sismik karnesi: Akdeniz'in röntgenini çekti07:28 - S-400'ler muharebeye hazır hale getirilmeli07:16 - İŞKUR verilerine göre en çok iş bulan meslek07:05 - Bu inat neden06:56 - Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı
06:46 - 52 yaşındaki besici, tosun darbesi ile öldü06:30 - Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem06:23 - Adalet Bakanı Gül'den, Biden'ın açıklamalarına tepki06:11 - Dışişlerinden GKRY ile Fransa'ya anlaşma tepkisi00:03 - Disiplin cezalarına dair 2 önemli Danıştay kararı
00:00 - 16 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Disiplin cezalarına dair 2 önemli Danıştay kararı
S-400'ler muharebeye hazır hale getirilmeli
Teröre hedef gösterildi... Ağır cezada yargılanacaklar
İŞKUR verilerine göre en çok iş bulan meslek
Meteorolojiden il il sağanak uyarısı-Haritalı
Bu inat neden
52 yaşındaki besici, tosun darbesi ile öldü
16 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Halı sahalarda mesafeli maç
Oruç Reis'in sismik karnesi: Akdeniz'in röntgenini çekti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
omar elabdellaoui 2
Beleş mi aldın karıyı,sorusu 1
mahalle düğünleri 1
hırsız 1
ev karantinası 1
boğulmaların artması 1
memleket hareketi 4
dolarla mı maaş alıyorsunuz,dolar borcunuz mu var 4
corona şüphesi 1
okulların 21 eylül 2020'de açılma ihtimali 3
SON İLANLAR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi hemşire ve ebe yardımcılığı mezunları arasından 50 işçi alacak
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Şırnak Fındık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam