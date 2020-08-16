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S-400'ler muharebeye hazır hale getirilmeli

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan gerilim, hava savunma sistemlerinin gerekliliğini bir kere daha gözler önüne sererken, Rusya'dan alınan ve o dönem başta CHP olmak üzere bazı çevrelerce "niçin alındığı" tartışılan S-400'leri de yeniden gündeme getirdi.
 16 Ağustos 2020 07:28
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S-400'ler muharebeye hazır hale getirilmeli

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda hüsrana uğrayan Yunanistan'ın o tarihten bu yana hava kuvvetlerini güçlendirmek için çaba harcadığını işaret eden askeri uzmanlar, Türkiye için hava savunma sistemlerinin çok kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor. Atina'nın 160'a yakın çok gelişmiş F-16 uçağı bulunduğuna ve Sivas'a kadar beklenmedik bir 'baskın hava harekatı' düzenleyebileceğini ifade eden uzmanlar, S-400'lerin işe yarabileceğini ve Yunan uçaklarının Türkiye üzerinde uçmasını engelleyebileceğini vurguluyor.

7/24 YUNAN'I İZLİYORUZ

Bazı uzmanlar, S-400'lerin henüz "harbe hazır" durumda olmadıklarını ancak diğer unsurların hava sahasını koruyacak şekilde alarm pozisyona vurgu yapıyor.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, gazetemize yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi: S-400 eğitimler devam ediyor. Muhabere şartlarına hazır hale gelmesi gerekir. Buna harbe hazırlık safhası diyoruz. Harbe hazırlık safhasını tamamlamadığı için S-400'lerin Ege Bölgesi'nde veya başka bir yere konuşlanmasını doğru bulmuyorum. Şu anda Türkiye hava sahasında ve Doğu Akdeniz'deki hava savunmasını uçaklar ve gemilerle sürdürüyor. Hava savunma sistemlerimiz olabilecek bir çatışmada alarm durumunda ve yeterli pozisyonda. Türkiye'nin halihazırda AWACS'ı (Havadan erken uyarı ve kontrol uçağı) tehditleri giderecek ve savaş uçaklarını harekete geçirecek düzeydedir. Türkiye'ye karşı yapılabilecek bir saldırıyı önleyecek hava savunma sistemlerimiz ve mukabil taarruz sistemlerimiz alarm durumunda. Deniz Kuvvetlerimiz de su üstü ve su altında bütün unsurları teyakkuz halinde. İstihbarat uçaklarımız, İHA ve SİHA'lar olabilecek bir taarruza karşı devriye uçuşlarını sürdürmektedir. Yunanistan'ın her hareketini 7/24 gözlemliyoruz.

S-400'LER AKTİF Mİ?

Geçtiğimiz Nisan ayında aktif hale getirilmesi beklenen ancak Covid-19 salgını sebebiyle bir süre beklemeye alındığı ifade edilen S-400'lerin halihazırda aktif olduğu belirtiliyor. "Aktif olmasa testler de yapılmazdı" diyen askeri uzmanlar, bunun bir güvenlik ve savunma meselesi olduğu ve aktif edilip edilmediğinin alenen açıklanmasının ülkenin menfaatleri açısından doğru olmadığı görüşünde. Dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen S-400'lerin nereye konuşlandırılacağının da gizli tutulduğuna işaret edilirken sistemin mobil sistemler olduğu ve her yere kolaylıklı taşınıp, kurulabileceğine dikkat çekiliyor.

Selçuk Böke

Türkiye
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