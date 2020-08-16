Teröre hedef gösterildi... Ağır cezada yargılanacaklar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikamet adresinin fotoğraflanarak ifşa edilmesi suretiyle hedef gösterilmesi ardından Cumhuriyet Gazetesi sorumluları ve haber sahipleri hakkında hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu. İddianamede, Altun'un terör örgütlerinin 'açık hedefi' haline getirildiği vurgulandı.

İddianamede, Fahrettin Altun'un vekili tarafından sunulan şikayet dilekçesine yer verildi. Dilekçede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının, bulunduğu mıntıkayı da içine alacak şekilde geniş olarak çekildiği ve açık adresinin izinsiz olarak yayınlandığı kaydedildi.

HABERDEN SONRA KORUMA KARARI

Bu suretle Altun'un hedef gösterildiği, kritik kamu görevi ifa etmesi nedeniyle ikameti için Sabit Nokta Tahsisi sağlanarak 24 saat esasına göre koruma usulü ile koruma kararı verildiği ifade edildi. Soruşturmaya konu haberin terör örgütlerinin amacıyla paralel olarak Altun'un güvenlik duygusunu zayıflatmak, korku ve endişeye sevk etmek, saldırı ve tehlikeye açık hale getirmek amacı taşıdığı belirtildi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİLER

İddianamede, haberi yapan Sidret Hazal Ocak Ozan, sorumlu yazı işleri müdürleri İpek Özbey ve Olcay Büyüktaş Akça ile habere konu fotoğrafı çeken Vedat Arık'ın ifadelerinin alındığı kaydedildi. Şüphelilerin ifadelerinde, Fahrettin Altun'un açık adresini paylaşmak gibi bir amaçlarının olmadığı, atılı suçlamayı kabul etmedikleri belirtildi.

ÖZGÜRLÜKLER SINIRSIZ DEĞİLDİR

Savcılıkça ayrıca Cumhuriyet'e 'özgürlük' dersi de verildi. İddianamede ".Bununla birlikte özgürlükler sınırsız değildir. Özgürlüğü yok etme özgürlüğünün verilmesi, insan odaklı bir rejim olan demokrasiyi ortadan kaldırabilir. Bu nedenle düşünceyi açıklama özgürlüğünü, kamuoyu ve devleti korumaya yönelik olarak sınırlandırmak zorunludur" denildi.

AĞIR CEZA'DA YARGILANACAK

Savcılık, 4 şüphelinin de 'Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstemek' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Mustafa Sait Özkan