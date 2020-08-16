Halı sahalarda mesafeli maç

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan halı sahalar aylar sonra tekrar açıldı. Maske, sosyal mesafe ve ateş ölçümü gibi kurallarla açılan halı sahalarda antrenmana veya maça girecek kişiler "Hayat Eve Sığar" (HES) mobil uygulaması üzerinden aldıkları HES kodlarını bildirdikten sonra tesislere alınıyor.

Milliyet'ten Gökhan Kam, Üsküdar'daki bir halı sahada kurallara uyulup uyulmadığını ve maçların nasıl oynandığını gözlemlemiş.

Kayıt uygulaması

Saat 21.00-22.00 arasında oynanacak maç için gelenler, soyunma odaları kapalı olduğu için formalarını evlerinde giymişti. Maça gelenlerin tesis girişinde kurulan masada ilk önce HES kodu, adı, soyadı ve telefon numaraları alındı. Tesiste maske takmanın zorunlu olduğu konusunda da uyarıldılar. Ardından ateşleri ölçülüp, ellerine dezenfektan sıkarak içeri girdiler. Bu kurallar sadece oyuncular için değil, aynı zamanda maçı izlemek için gelenlere de uygulandı. Maç başlayana kadar oyuncuların çoğu maskesini çıkarmadı. Oyuncular maça maskesiz başladılar ama maç boyunca ikili mücadeleye girmekten kaçındılar. Maçın sonlarına doğru bir sonraki maç için bekleyenlerin çoğu ise maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak oturup maçın başlamasını bekledi.

'Mücadele eksik kalıyor'

Halı saha oyuncusu Nehri Erim: Sahaya giyinip gelmemiz gerektiği bildirildi. Sahaya geldiğimizde HES kodumuz alındı, ateşimiz ölçüldü. Maçı maskeyle oynayamayız. Zaten hava sıcak. Maskeyle bırakın top oynamayı, yolda bile zor yürüyoruz. Bir tedirginlik var. İkili mücadeleler eskisi gibi olmuyor. Hastalığı düşünerek ikili mücadeleye girmeden oynamaya çalışıyoruz.

Sadi Çelik: Şimdiki maçlarda, pandemiden önce oynadığımız maçların havası yok. İstemesen de dikkat ediyorsun. Herkesin birbirine yaklaşmak istememesi nedeniyle mücadele eksik kalıyor. Bundan dolayı eski maçlar gibi olmuyor.

'Eski tadı yok'

Mehmet Tanyıldız: 20 yıldır bu halı sahada maç yapıyoruz. Pandemiden dolayı kesintiye uğradı. Halı sahalar çok geç açıldı. İkili mücadeleden çok kaçmıyoruz, çünkü herkes birbirini tanıyor. Çoğu akraba.

Levent İnan: Maç yapmayı özlemiştik. Ama uzun bir aradan sonra eski tadı olmadı. Maç sırasında ikili mücadelelerde dikkat ediyoruz ama ne kadar da olsa mecburen temas etmek zorunda kalıyorsun. İlerleyen zamanlarda daha iyi olacağını düşünüyorum.

'Önlemlerimizi aldık'

Halı saha işletmecisi Adem Bilir: İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, müşterilerimizin HES kodlarını, ad ve soyadlarını maçtan önce kayıt altına alıyoruz. Tesise girişte ateş ölçümü yapıyoruz. Maskesiz içeri almıyoruz ve ellerini dezenfekte etmelerini istiyoruz. Kurallara uyulması için uyarıda bulunuyoruz. Tesisimizde soyunma odaları ve duşlar kapalı. Müşterilerimizi maça hazır bir şekilde gelmeleri konusunda uyarıyoruz. Kurallara uymayanları tesisimizden çıkarıyoruz. Tüm önlemlerimizi aldık. Saha aboneliklerimizi tamamladık. Talep iyi."