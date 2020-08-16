Temmuz sıcakları 'ev'de stok eritti

Konut kredisi faizlerinin tarihin en düşük seviyesine çekilmesiyle haziran ayında rekor kıran gayrimenkul satışları, temmuz ayında da hız kesmedi. Milliyet'ten Fehim Genç'in haberine göre; Aylık satış istatistiklerinin açıklanmasına çok kısa bir süre kala açıklanan ilk verilere göre temmuz ayında konut stoklarında erime hızı yüzde 11.78 ile 2010'dan bu yana ikinci en yüksek seviyeye erişti. Yeni konut alımında banka kredisi kullanımı yüzde 44.1'e çıktı. Konut fiyatları da bir önceki aya göre yüzde 1.06, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.13, 2010 yılına göre ise yüzde 99.9 oranında arttı.

'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' Temmuz 2020 sonuçları açıklandı. Kamuoyunda 'markalı projeler' olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen endeks sonuçlarına göre; temmuz ayında yapılan konut satışlarının yarısı oturmaya hazır bitmiş konut stoklarından yapıldı. Temmuz ayında satışı gerçekleştirilen markalı

konutların yüzde 66.87'si bitmiş konut stoklarından, yüzde 33.13'ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. Haziran ayında ise satışların yüzde 49.92'si bitmiş, yüzde 50.08'i bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.

Kredi ilk sırada

REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa, endeks sonuçlarına göre markalı projelerden konut satın alanların peşinat kullanım oranının yüzde 37.51, banka kredisi kullanım oranının yüzde 44.16 ve senet kullanım oranının yüzde 18.33 olduğunu söyledi. Çapa, "Haziran ayında peşinat kullanımı yüzde 32.50, banka kredisi kullanımı yüzde 47.03, senet kullanımı yüzde 20.47 olarak gerçekleşmişti. Satışlardaki konut bedeli ödeme yöntemleri incelendiğinde, haziran ayına göre temmuz ayında banka kredisi kullanım oranı yaklaşık 3 puan düştü, peşinat kullanım oranı ise 5 puan yükseldi" diye konuştu.

Yabancıya satış

Temmuz ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 5.88'lik (son 6 aylık ortalama yüzde 7) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda yüzde 44.12 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

'Haziran ve temmuzda 450 bin konut satıldı'

Nazmi Durbakayım (İNDER Yönetim Kurulu Başkanı)

"Tarihin en düşük faiz oranlarıyla sunulan konutlara gösterilen talepler her anlamda rekor kırdı. Düşük faizli satışların yaşandığı haziran ve temmuz aylarında 400-450 bin konut satıdı. Önceki yıllara bakıldığında, bir yılda gerçekleşen satışların üçte biri son iki ayda gerçekleşti. Bu da konut satın alımlarında faiz yükünün çok önemli bir kriter olduğunu gösteriyor.

Düşük faiz ve uzun vadeli konut alımına gösterilen yoğun ilgi, vatandaşlarımızın çok büyük faiz yükü taşımak istemediklerinin en bariz örneğidir. Aylık bazda gerçekleşen konut satışları, geçen yılın aynı ayına göre haziran ayında yüzde 209.7'lik bir artış kaydederek 190 bin adet olarak beklentilerimizin çok üzerinde gerçekleşti. 150 bin üzerindeki bu satış rakamının temmuz ayında da devam etmesini bekliyoruz. Düşük faizli konut kredisi başvurularının tam olarak sonuçlanmaması ve konut ihtiyacı olanların yeni taleplerde bulunacak olması, bu beklentimizin temelini oluşturuyor. Özel bankaların da mevcut faizlerde konut kredisi vermeye başlaması, satışları yeni rekora taşıyabilir. Birinci el konuta teşvikin devam etmesi için çabalıyoruz. Çünkü yeni konut satışı, ekonomideki çarkların dönmesi için yeni bir güç demektir. Ekonominin dinamosu olan inşaat sektöründeki hareketlenme, istihdamın artması; vergi gelirlerinin yükselmesi, deprem riskinin minimize edildiği güvenli konutlarda yaşamak demektir."

Altan Elmas (Konutder Yönetim Kurulu Başkanı)

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın paylaştığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, temmuz ayında da konut satışlarındaki artış devam etti. Açıklamaya göre, temmuz ayında 141 bin 434 kredili konutun satıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu bizim için sürpriz olmadı. Çünkü haziran ayındaki gidişat temmuz ayını da bu ivmede tamamlayacağımızı gösteriyordu. Yani hazirandaki 'V' şeklindeki yükselişin temmuz ayında zirve yapacağını öngörüyorduk. Şüphesiz satışlardaki bu artışta; kredi oranlarının düşmesi, ödemelere bir yıl sonra başlama ve de sektör temsilcilerinin de kendi bünyelerinde başlattıkları kampanyaların önemli etkisi oldu.

Hazirandan bu yana çok ciddi ve rafine bir kitleyle karşılaştık. Bu hareketlilik satışlara da yansıdı. Satışlardaki bu olumlu tablonun devamlılığı için kamu bankalarının düşük faiz oranını ve 15 yıl vadeli sunduğu imkanı sürdürmesi son derece önemli. Bankalar ikinci elde ise konut kredisi faiz oranlarını yükselttiğini duyurdu. İkinci el ile olan makasın genişlemesi, üretimin desteklenmesi, alıcıyı yeni konuta yöneltme ve birinci elin teşviki açısından çok önemli bir karar.

Ayrıca birinci elde stokların erimesi, sektörün pandemi sürecindeki kayıplarını yerine koyabilmesi ve inşaatların hızlanması adına biz sektör temsilcileri olarak konuta finans desteğinin en azından yıl sonuna kadar bu şekilde devam etmesini umuyoruz."

'Konut satışında hareket sürecek'

Mehmet Kalyoncu (GYODER Yönetim Kurulu Başkanı)

"Haziran ayında, bir önceki ayın oranı 3.79'dan 11.96 seviyesine yükselen stok erime hızının, temmuz ayında da 11.78 seviyesini koruması, beklemede olan konut alıcılarının birinci el konuta ilgisinin devam ettiğini gösteriyor. Yeni konut satışlarındaki ödeme yöntemlerini incelediğimizde, düşük faizin direkt etkilediği banka kredisi kullanımının 44.16 oranıyla peşinat ve senet kullanımının üzerinde olduğunu görüyoruz. Düşük faiz oranının devam etmesi halinde yeni konut satışlarında hareketlilik sürecektir."

'Yeni rekorların şimdi tam zamanı'

Ziya Yılmaz (Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı)

"Türkiye İstatistik Kurumu'nun son konut satış istatistiklerine göre her anlamda tarihi rekor kırıldı. Konut satışları, geride bıraktığımız haziran ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 209.7 artarak 190 bin 12 oldu. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın da söylediği gibi bu rakam tarihi bir rekor. Türkiye genelinde 2020 Haziran ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1286.9 artış göstererek 101 bin 504 oldu. Bu da bir rekor. Diğer konut satışları 2020 Haziran ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63.8 artarak 88 bin 508 oldu. Bu da bir rekor. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 152.0 artarak 58 bin 632 oldu. Bu da rekor. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 244.9 artış göstererek 131 bin 380 oldu. Bu da rekor. Aslında bunların hepsine daha önce de işaret etmiştik: Gayrimenkul almanın tam zamanı! Bu açıdan bakıldığında gayrimenkul sektöründeki bu ivmenin temmuz ayında da devam edeceği aşikar."