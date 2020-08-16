Kocaeli'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
|16 Ağustos 2020 08:27
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Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kayseri'den İstanbul'a yolcu taşıyan Şemsettin Taştan idaresindeki 38 EM 737 plakalı otobüs, Anadolu Otoyolu Gebze gişeleri mevkisinde henüz bilinmeyen sebeple alev aldı.
Durumu fark eden sürücü yolcuların tahliyesini sağlarken, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, soğutma çalışması yaptı. Otobüs alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale geldi.
Otobüs şoförü Şemsettin Taştan, AA muhabirine, seyir halindeyken otobüsün arkasından dumanların geldiğini gördüğünü belirterek, "Yanmaya başlayınca hemen durdum. Üzücü olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması tek sevindirici unsur." dedi.
Bu arada aracın yandığını gören otobüs sahibinin eşi ise göz yaşlarına hakim olamadı.
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