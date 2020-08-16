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FETÖ'ye 1.5 milyon dolarlık usulsüz kredi

FETÖ'nün finans kaynaklarından kapatılan Bank Asya'da bir müşteri adına 1.5 milyon dolarlık usulsüz kredi kullandırıldığı ve paranın FETÖ ile iltisaklı şirkete aktarıldığı ortaya çıktı. Şube müdürü hakkında 15 yıl hapis talebiyle dava açıldı
 16 Ağustos 2020 08:41
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FETÖ'ye 1.5 milyon dolarlık usulsüz kredi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'na devredilmesi ardından kapatılan örgütün bankası Bank Asya'nın İstanbul Erenköy'deki şubesinde müdür olarak görev yapan Lütfi Demiral'ın usulsüz kredi kullandırttığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2014'te bankadan kredi alan kişiler mercek altına alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından aynı yıl incelemeye alınan banka için risk grubunda olmayan kişi ve kurumların paravan olarak kullanılmak suretiyle kredi kullandırıldığını tespit etti.

FETÖ ŞİRKETİNE AKTARDILAR

Bankanın Erenköy şubesinden Uğur A. isimli bir müşteriye 1,5 milyon dolarlık kredi kullandırıldığı, kredi kullanıcısının Uğur A. olarak gözükmesine rağmen asıl kullanıcının risk grubunda bulunan Herkül Dış Ticaret şirketi olduğu belirlendi. Çekilen kredinin FETÖ ile iltisaklı olan şirketin hesabına aktarıldığı tespit edilirken kredinin geri ödemelerini ise şirket sahibi Ahmet Ç. ve yine risk grubunda bulunan Birim Gayrimenkul isimli şirket tarafından yapıldığı ortaya çıkarıldı.

3 DEFA PENSİLVANYA'YA GİTMİŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Erenköy Şubesi müdürü Lütfi Demiral'ın 'Bankacılık kanununa aykırı hareket ettiği' belirlendi. Demiral'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i görmek için en az 3 defa Pensilvanya'ya gittiği ve başka bankalardan faizli kredi çekerek Bank Asya'ya yatırdığı tespit edildi. Şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Sema ALİM DALGIÇ
Sabah
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