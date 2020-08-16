FETÖ'ye 1.5 milyon dolarlık usulsüz kredi
|16 Ağustos 2020 08:41
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'na devredilmesi ardından kapatılan örgütün bankası Bank Asya'nın İstanbul Erenköy'deki şubesinde müdür olarak görev yapan Lütfi Demiral'ın usulsüz kredi kullandırttığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2014'te bankadan kredi alan kişiler mercek altına alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından aynı yıl incelemeye alınan banka için risk grubunda olmayan kişi ve kurumların paravan olarak kullanılmak suretiyle kredi kullandırıldığını tespit etti.
FETÖ ŞİRKETİNE AKTARDILAR
Bankanın Erenköy şubesinden Uğur A. isimli bir müşteriye 1,5 milyon dolarlık kredi kullandırıldığı, kredi kullanıcısının Uğur A. olarak gözükmesine rağmen asıl kullanıcının risk grubunda bulunan Herkül Dış Ticaret şirketi olduğu belirlendi. Çekilen kredinin FETÖ ile iltisaklı olan şirketin hesabına aktarıldığı tespit edilirken kredinin geri ödemelerini ise şirket sahibi Ahmet Ç. ve yine risk grubunda bulunan Birim Gayrimenkul isimli şirket tarafından yapıldığı ortaya çıkarıldı.
3 DEFA PENSİLVANYA'YA GİTMİŞ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Erenköy Şubesi müdürü Lütfi Demiral'ın 'Bankacılık kanununa aykırı hareket ettiği' belirlendi. Demiral'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i görmek için en az 3 defa Pensilvanya'ya gittiği ve başka bankalardan faizli kredi çekerek Bank Asya'ya yatırdığı tespit edildi. Şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
Sema ALİM DALGIÇ
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