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Tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2'si polis 3 yaralı

Bursa'da tartışma sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, ikisi polis 3 kişi yaralandı
 16 Ağustos 2020 08:45
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Bursa'da tartışma sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, ikisi polis 3 kişi yaralandı.

Olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edilin bilgilere göre, kafe işleten Yavuz D, oğulları Yusuf ve Furkan D'yi yanına alarak İstiklal Caddesi'nde ikinci el ev eşyası satan Hüseyin Fırat Ayan (25) ve Barış T'nin (41) yanına geldi.

Burada, bir süre oturup konuşan taraflar aralarında tartışma çıktı, daha sonra büyüyüp kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Fırat Ayan, Barış T. ile devriye atan ve kavgayı görünce müdahale eden 2 polis memuru bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Fırat Ayan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memurları ve diğer yaralının tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Polis ekipleri, Yavuz D, oğulları Yusuf ve Furkan D. ile olayla ilgisi olduğu değerlendirilen Merve K'yi gözaltına aldı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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