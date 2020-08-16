ABD'de okullar açıldıktan sonra virüs vakaları arttı
|16 Ağustos 2020 08:57
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Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ve dünya üzerindeki her 4 Covid-19 vakasından 1'inin tespit edildiği ABD'de korkulan oluyor. Salgına rağmen işletmelerin ve okulların tekrar açıldığı ABD'nin Nebraska eyaletinde okullar, çalışanlarda corona virüsü tespit edilmesiyle tekrar iptal edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim vaadi olan "Okulların tekrar açılması" konusu son dönemde ABD'de gündem olurken, Tennessee, Georgia, Alabama ve Florida eyaletlerinde çok sayıda okulda eğitime geri dönülmüştü. Fakat bu eyaletlerdeki okullarda vaka sayısının artması ile birlikte eğitime tekrar ara verilmek durumunda kalmıştı.
24 ÇALIŞAN KARANTİNADA
Yaşananların ardından yüz yüze eğitime geri dönülen Nebraska'da dün, bazı öğretmen ve çalışanlarda corona virüsü tespit edildi. Broken Bow bölgesindeki okullarda yapılan testler sonucunda 3 çalışanda corona virüsü tespit edilirken 24 insanın da karantina altına alındığı kaydedildi. İlkokul ve liseler 24 Ağustos'a kadar iptal edildi.
ABD'nin Eğitim Bakanı Betsy DeVos, daha önce yaptığı açıklamada okulların açılmasıyla ilgili ulusal bir planları olmadığını söylerken, "Eyaletlerdeki eğitim bölgeleri yüz yüze eğitime başlama kararlarını kendileri alacaktır.
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