1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İbrahim Kalın'dan Joe Biden'a cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Joe Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalet, kibir ve ikiyüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı" dedi.
 16 Ağustos 2020 10:02
Yazdır
İbrahim Kalın'dan Joe Biden'a cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Joe Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalet, kibir ve ikiyüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı" dedi.

İbrahin Kalın, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından İngilizce bir açıklama yapan Kalın, şunları kaydetti:

"Joe Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalet, kibir ve ikiyüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı. Ama hala deneyebileceğinizi düşünüyorsanız buyurun deneyin, bedelini ödersiniz"
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Partili Çelik: Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz
16 Ağustos 2020 10:22		 Oruç Reis'in sismik karnesi: Akdeniz'in röntgenini çekti
16 Ağustos 2020 07:37
S-400'ler muharebeye hazır hale getirilmeli
16 Ağustos 2020 07:28		 Adalet Bakanı Gül'den, Biden'ın açıklamalarına tepki
16 Ağustos 2020 06:23
Dışişlerinden GKRY ile Fransa'ya anlaşma tepkisi
16 Ağustos 2020 06:11		 16 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
16 Ağustos 2020 00:00
TBMM Başkanlığından Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama
15 Ağustos 2020 22:55		 Tüm acil numaralar 112 çatısı altında toplanacak
15 Ağustos 2020 22:52
Vali aracını durdurup talimat verdi! İhtiyaçlarını karşılayın
15 Ağustos 2020 22:12		 Son 45 gündeki en yüksek vaka sayısına ulaşıldı
15 Ağustos 2020 20:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:50 - 'İzole tatil' bungalov evlere ilgiyi artırdı11:38 - Anne karnında operasyonla ailesinin 'Mucizem'i oldu11:30 - Virüsü atlatan 3 hemşire göreve dönmenin gururunu yaşıyor11:27 - Düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye virüs bulaştı11:23 - Kafe, restoran ve AVM'ler anlık olarak güvenli olup olmadığı görülecek11:19 - Pandemi süreci sonrası ilk ALES/1 sınavı gerçekleştirildi
11:15 - Hollandalılar Kulaca salçasından vazgeçmiyor11:11 - Göbeklitepe hafızalarda kalıcı olarak yer edindi11:05 - Tarihi eser satma hazırlığındaki 3'ü kamu görevlisi 8 kişi yakalandı11:00 - Covid-19 vakası nedeniyle karantinada bulunanların ek dersleri ödenir mi?10:54 - Ankara Büyükşehir'den ücretsiz çekici hizmeti10:41 - İstanbul'da araştırıldı: Sokakta satılan ürünler tehlike saçıyor
10:37 - Bilim Kurulu üyesi virüse karşı en güçlü silahları açıkladı10:32 - Uzman çavuş denizde boğuldu10:22 - AK Partili Çelik: Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz10:18 - Yüzdükleri suda kaybolan 2 çocuk ölü bulundu10:05 - Bakan Selçuk'tan okula dönüş için önemli mesaj
10:02 - İbrahim Kalın'dan Joe Biden'a cevap
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kafe, restoran ve AVM'ler anlık olarak güvenli olup olmadığı görülecek
Bilim Kurulu üyesi virüse karşı en güçlü silahları açıkladı
Disiplin cezalarına dair 2 önemli Danıştay kararı
S-400'ler muharebeye hazır hale getirilmeli
Bu inat neden
İkinci el otomobil satışında yeni dönem
İŞKUR verilerine göre en çok iş bulan meslek
Bakan Selçuk'tan okula dönüş için önemli mesaj
Teröre hedef gösterildi... Ağır cezada yargılanacaklar
Meteorolojiden il il sağanak uyarısı-Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim 4
afedersin hdp 5
Beleş mi aldın karıyı,sorusu 1
ev karantinası 1
corona şüphesi 1
trafikte tartıştığı kadına küfredip saldıran maganda 2
memleket hareketi 4
hırsız 1
fransa'nın doğu akdeniz'deki gerilime ortak olması 1
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 1
SON İLANLAR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi hemşire ve ebe yardımcılığı mezunları arasından 50 işçi alacak
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Şırnak Fındık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam