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Bakan Selçuk'tan okula dönüş için önemli mesaj

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de başlayabilmemiz sizin elinizde. Gece gündüz çalışıyoruz. Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır. Detaylara bu kadar titizlikle hazırlandığımız bu süreçte hala maskesiz ve mesafeyi hiçe sayan insanlar görmek bizleri derinden üzüyor' dedi.
 16 Ağustos 2020 10:05
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Bakan Selçuk'tan okula dönüş için önemli mesaj

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlayacağını hatırlatarak, titizlikle hazırlandıkları bu süreçte hala mesafeyi hiçe sayan, maskesiz insanlar görmenin kendilerini üzdüğünü belirtti.

Bakan Selçuk Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bir bakan olarak değil, bir öğretmen olarak yazdığını belirterek, vatandaşların bu açıklamaları yanlarına gelmiş, gözlerinin içine bakarak konuşuyormuş gibi okumalarını istedi.

Eğitimin, çocuğun iç çekişini, kahkahasını, "Öğretmenim" deyişini duyarak, saçını okşayarak, omzuna dokunarak, kaş göz işaretiyle çaktırmadan uyararak, birlikte eğlenerek ve "teneffüste üşümesin" diye montunun önünü kapatarak yapılacağını ifade eden Selçuk, uzaktan eğitimde bunların olmadığını ve olmayacağını vurguladı.

Uzaktan eğitime her detayıyla hazır olduklarını, en iyisini yapacaklarını aktaran Selçuk, "Sınıf ortamının, okul ikliminin ruhunu ekranlara üfleyemeyiz. Ne yapsak eksik kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim öğretimi layıkıyla devam ettirebilmek için okullara dönmek, yüz yüze eğitime başlamak gerektiğinin altını çizen Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

"Yüz yüze eğitime 21 Eylül'de başlayabilmemiz sizin elinizde. Gece gündüz çalışıyoruz. Teneffüste oynanacak temassız oyunlar bile hazır. Detaylara bu kadar titizlikle hazırlandığımız bu süreçte hala maskesiz ve mesafeyi hiçe sayan insanlar görmek bizleri derinden üzüyor. 'Okulları birlikte açacağız' derken samimiyiz, sizleri bu sorumluluğa ortak olmaya çağırıyoruz. Sizsiz başaramayız. Lütfen maske takın, mesafenizi koruyun ki okulları açıp işimizi yapabilelim, çocuklar okullarına kavuşsun. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz adına rica ediyorum."
Memurlar.Net
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