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AK Partili Çelik: Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan Adayı Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz" ifadelerini kullandı
 16 Ağustos 2020 10:22
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AK Partili Çelik: Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan Adayı Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biden 'Erdoğan'ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız' derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Cümledeki 'darbe' seçim, 'seçim' de darbe yerine kullanılmış. Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son '15 Temmuz'dan biliyoruz. Sandık namustur. Kimse müdahale edemez. Demokrasimiz hak edilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir."
İhlas Haber Ajansı
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