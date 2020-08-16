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Ankara Büyükşehir'den ücretsiz çekici hizmeti

Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı yeni uygulamalarla; Eskişehir Yolu, İstanbul Yolu, Konya Yolu ve Samsun Yolu üzerinde bulunan 4 kurtarma aracıyla, araç kaza ve arızalarında sürücülere ücretsiz çekici hizmeti veriliyor
 16 Ağustos 2020 10:54
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin başlattığı yeni uygulamalarla; Eskişehir Yolu, İstanbul Yolu, Konya Yolu ve Samsun Yolu üzerinde bulunan 4 kurtarma aracıyla, araç kaza ve arızalarında sürücülere ücretsiz çekici hizmeti veriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların hayatını kolaylaştıran uygulamalara imza atmayı sürdürüyor. Günlük olarak Başkent trafiğine çıkan sürücülere yönelik ücretsiz çekici hizmetini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi bu hizmetle, 4 ana bulvar üzerinde araç arızası ya da kazalar nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Araç kaza ve arızalarına anında müdahale

Fen İşleri Daire Başkanlığının hafta içi her gün 07.00-09.30 saatleri arasında Eskişehir Yolu, İstanbul Yolu, Konya Yolu ve Samsun Yolu üzerinde bulundurduğu çekiciler, araçları arızalanan ve kaza yapan sürücülere anında müdahale ediyor.

Trafik sıkışıklığının yaşanmaması ve uzun süreli beklemelerin önüne geçilmesi için araç kazası ve arızası durumunda sürücüler, Başkent 153'ü arayarak ücretsiz çekici hizmeti talebinde bulunuyor. Büyükşehir ekipleri arızalanan ya da kaza geçiren araçları trafik güvenliğini gözeterek araç sahibiyle birlikte sanayiye kadar götürüyor.

Dört ana arterde çekici desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sürücüleri ekonomik yönden rahatlatan uygulaması 4 ana arterde Haziran ayından itibaren devam ediyor.

Bu hizmetten yararlananların sayısı her geçen gün artarken, aracında yaşanan arızadan dolayı yolda kalan Halil Demirhan adlı bir vatandaş memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

"Sabah işe giderken Samsun Yolu'nda aracım arızalandı. Sağ olsun Belediyemiz ücretsiz çekici gönderdi ve yolu açarak trafiği rahatlattı. Eğer böyle bir hizmet olmasaydı 1-2 saat çekici bekleyecektim ve işime geç kalacaktım."
İhlas Haber Ajansı
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