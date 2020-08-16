Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Tarihi eser satma hazırlığındaki 3'ü kamu görevlisi 8 kişi yakalandı
Adana'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 nü mozaiği satmaya çalışan 3'ü kamu görevlisi 8 şüpheli yakalandı
|16 Ağustos 2020 11:05
|Yazdır
Adana'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 nü mozaiği satmaya çalışan 3'ü kamu görevlisi 8 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 nü mozaiği satmak amacıyla müşteri arayanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Sarıçam ilçesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3'ü kamu görevlisi 8 şüpheli, 2 nü mozaikle yakalandı.
Ele geçirilen malzemeler, Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Uzman çavuş denizde boğuldu
16 Ağustos 2020 10:32
|Yüzdükleri suda kaybolan 2 çocuk ölü bulundu
16 Ağustos 2020 10:18
|Yönetime kızdı, otomobille site kapısını yerinden böyle söktü
16 Ağustos 2020 09:44
|Tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2'si polis 3 yaralı
16 Ağustos 2020 08:45
|Kocaeli'de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
16 Ağustos 2020 08:27
|Bursa'da ambulans ile ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
15 Ağustos 2020 21:53
|Iğdır'da sosyal medyadan terör propagandasına 8 gözaltı
15 Ağustos 2020 15:51
|83 bin lirası çalındı, hırsız yengesi çıktı
15 Ağustos 2020 15:45
|Gölete giren polis memuru hayatını kaybetti
15 Ağustos 2020 15:30
|Karantinaya uymayan aile hakkında adli işlem başlatıldı
15 Ağustos 2020 15:18