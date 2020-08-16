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Düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye virüs bulaştı

ORDU'da koronavirüs salgınıyla ilgili inanılmaz bir olay yaşandı. İstanbul'dan düğün için Ordu'ya giden ve Covid-19 pozitif olan bir kişinin makyaj malzemesini 20 kişi kullandı. Bundan dolayı 30-35 kişiye koronavirüs bulaştı.
 16 Ağustos 2020 11:27
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Düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye virüs bulaştı

Koronavirüs salgınında yeni vaka artışlarında en önemli nedenlerden birisi düğünler. Ancak Ordu'da öyle bir olay yaşandı ki, böylesini ilk defa duyacaksınız.Ordu Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs Kriz Masası üyesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Faik Ayık, kentte bir düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 30-35 kişiye koronavirüs bulaştığını söyledi.

Düğün, nişan, cenaze, mevlit...

Ordu'da yerel bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılan Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs Kriz Masası üyesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Faik Ayık, Kovid-19 ve yayılma şekilleri hakkında bilgi verdi. Kentte en çok yayılmanın düğün, cenaze, nişan, mevlit gibi kalabalık insan topluluklarının bulunduğu etkinliklerde görüldüğünü söyledi.

Dr. Ayık, 24 Temmuz'da Altınordu ilçesinin Saraycık Mahallesi'nde yaşanan karantina uygulamasını anlatarak şöyle konuştu:

İstanbul'dan gelen korona hastasının makyaj malzemesi...

"Düğün, cenaze, nişan ve mevlit gibi organizasyonlarda çok çok dikkat etmek gerektiğini, yakın temaslardan kaçınılmasını özellikle söyledik. Örnek olarak Saraycık Mahallesi'nde bir karantina uygulaması oldu. Oradaki düğünde İstanbul'dan gelen pozitif kişinin makyaj malzemesinin 20 kişi tarafından kullanılmasından dolayı yaklaşık 30-35 kişi pozitif oldu" dedi.
Memurlar.Net
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