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Anne karnında operasyonla ailesinin 'Mucizem'i oldu

Antalya'da nadir görülen "amniyotik band sendromu" nedeniyle ayaksız doğma ihtimali bulunan bebek, anne karnındaki başarılı cerrahi operasyonla vücudunda herhangi bir eksiklik olmadan dünyaya geldi
 16 Ağustos 2020 11:38
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Anne karnında operasyonla ailesinin 'Mucizem'i oldu

Antalya'da nadir görülen "amniyotik band sendromu" nedeniyle ayaksız doğma ihtimali olan "Mucizem Nasmina" bebek, anne karnındaki başarılı cerrahi operasyonla vücudunda eksiklik olmadan hayata "merhaba" dedi.

Antalya'da yaşayan Gülfidan Saç (26), dördüncü çocuğuna hamile kaldığını öğrendiğinde çok mutlu oldu. Hamileliğinin ilerleyen sürecinde ağrıları ve kasılmaları nedeniyle zor günler yaşayan Saç'a gittiği hastanede "Ya bebeğinizin hayatını sonlandıracaksınız ya da ayaksız doğacak." denildi.

Saç, doktorların yönlendirmesiyle bu alanda birçok başarılı operasyona imza atan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar'a başvurdu.

Kontrollerde kız olan bebeğin "amniyotik band sendromu" teşhisi konuldu. Çeşitli sorunlara yol açan rahatsızlık nedeniyle bebeğin ayaklarının tamamen kaybolma ihtimali bulunuyordu. Tetkiklerde bebeğin, içinde bulunduğu amniyon sıvısı ile dolu zarın bir parçasının ayrılarak, ayaklarını sıktığı görüldü. Kan akışı sağlanamadığından ayak gelişim geriliği olduğu için hamileliğin 22. haftasında anne karnında ameliyat kararı alındı.

Prof. Dr. Acar ve ekibinin başarılı cerrahi operasyonu, 3 milimetrelik makasla gerçekleştirildi. Hamileliğin 31. haftasında 1 kilo 450 gram doğan ve "Mucizem Nasmina" adı verilen bebek, 15 Temmuz'da vücudunda herhangi bir eksiklik olmadan dünyaya geldi.

Bebeği sol ayağındaki ödem geçtiğinde normal görünümüne kavuşacağı belirtildi.

Erken doğum nedeniyle Konya Medicana Hastanesinde tedavisine devam edilen bebeğe Alanya'da yaşayan ailesi, iyi beslenmesi ve hızlı şekilde kendisini toparlaması için otobüs ya da kiraladıkları araçlarla 263 kilometrelik yolculukla belirli aralıklarla anne sütü ulaştırmaya başladı.

- Kan akımını sağlayarak ayakların kaybedilmesini önlediler

Prof. Dr. Ali Acar, AA muhabirine, bebeğin ayakların kaybedilmek üzere olduğunu görünce vakit kaybetmek istemediklerini, hemen harekete geçtiklerini söyledi.

Her iki ayağa da kan akımı olmayınca ciddi bir sağlık probleminin ortaya çıktığını aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Kesenin etrafındaki iki zardan biri bile kopsa sadece ayağı değil, ele ve yüze de zarar verebiliyor. Ayakların kaybedilmemesi için operasyonu gerçekleştirmek zorundaydık. Annenin dokularından geçip rahmine girdik. Çocuğu gördükten sonra kemiğe kadar yaklaşan bandı bulduk. Optik dediğimiz küçük makasla, bandı kesip ayakları rahatlattık. Çocuğun damarını, sinirini kesebilir, zarar verebilirdik. Dikkatli şekilde işlemi gerçekleştirdik. Anne karnında en zor ameliyat şekillerinden biri olan müdahaleyi gerçekleştirdik. Kan akımını sağlayarak, ayağın kaybedilmesini önlemiş olduk. Operasyondan bir gün sonra ayaklara giden kan akımı normale döndü."

- Ailesinin "Mucizem"i oldu

Anne Gülfidan Saç ise çocuğunun engelli doğabileceğini, ayaklarının olmayacağını öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.

Hiçbir zaman bebeğinin hayatını sonlandırmayı düşünmediğini belirten Saç, şöyle konuştu:

"Anne karnında müdahale şansı bizi çok mutlu etti. Ameliyatta ve sonrasında bebeğimin ölebileceği söylendi ama bir mucize oldu. Yaşadıklarımızdan dolayı bebeğimizin adını Mucizem Nasmina koyduk. Bebeğimiz şimdilik iyi ve yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bir ayağında hala ödem var ama iyileşme sürecinde. İnşallah zamanla daha iyi olacak. Bebeğimizin anne sütüyle bağışıklığını güçlendirmeye çalışıyoruz. Onun için anne sütünü zor da olsa bebeğimize ulaştırıyoruz. Maddi olarak zor günler yaşasak da tek isteğimiz bebeğimizin sağlıklı şekilde taburcu edilmesi."

Saç, tedavi masrafları konusunda yardımcı olunursa mutlu olacaklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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