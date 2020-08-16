ALES/1 sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
|16 Ağustos 2020 12:45
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2020 ALES/1 saat 10.15'te başladı. Toplamda 150 dakika sürdü, saat 12,45'te sona erdi.
ALES/1'de adaylara 50 sayısal, 50 de sözel olmak üzere toplamda 100 soru soruldu. Sonuçlar da 7 Eylül'de açıklanacak.
Sınavdan çıkan adayları soruları memurlar.net formunda değerlendiriyor.
Yapılan değerlendirmeler için TIKLAYINIZ
ALES SONUÇLARI NEREDE KULLANILIYOR?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),
Lisansüstü eğitime girişte,
Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,
Teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında ("Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği" uyarınca Mühendislik Tamamlama yerleştirme işlemleri için ALES-Sayısal puanının en az 50 olması gerekmektedir. Adaylar, ALES puanlarını geçerlilik süresi içinde kullanabileceklerdir.)
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