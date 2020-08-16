Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.
|16 Ağustos 2020 11:57
|Yazdır
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, avukat S.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli S.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu öldürüldü
16 Ağustos 2020 14:30
|FETÖ'ye 1.5 milyon dolarlık usulsüz kredi
16 Ağustos 2020 08:41
|Eylem hazırlığındaki terörist 37 kilogram TNT ile yakalandı
15 Ağustos 2020 20:51
|9 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi
15 Ağustos 2020 17:15
|Etkisiz hale getirilen 3 teröristin biri, gri kategoride
15 Ağustos 2020 13:15
|Zeytin Dalı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
15 Ağustos 2020 12:27
|PKK'lılar orman yakacaktı: Üç ilde eş zamanlı operasyon
15 Ağustos 2020 07:35
|Hatay'da firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
14 Ağustos 2020 18:52
|FETÖ sanığı eski öğretim görevlisinin tutukluluğuna devam
14 Ağustos 2020 15:55
|Antalya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
14 Ağustos 2020 14:57