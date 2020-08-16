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İki ilde daha 65 yaş üstüne virüs kısıtlaması

İki ilimizde daha koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
 16 Ağustos 2020 13:00
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İki ilde daha 65 yaş üstüne virüs kısıtlaması

BATMAN

Batman'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Batman'da korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri, bu saatler dışında sokağa çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

Batman'da korona virüsle mücadele kapsamında koordinasyon toplantısı Batman Valisi Hulusi Şahin Başkanlığında düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu tarafından Batman'da koronavirüse ilişkin yapılan bilgilendirme sunumunun ardından toplantıda 65 yaş ve üstündekiler için yeni kararlar alındı. Alınan karara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, korona virüs tedbirleri nedeniyle 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri duyuruldu. Açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 15 Ağustos 2020'den itibaren sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla her gün 10.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına, kısıtlanmasına, belirtilen saatler haricinde, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen kişiler arasında yer almakla birlikte, yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında ihtiyaç duyulan kamu görevlileri 'başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri' ile zorunlu sağlık sebepleri nedeniyle dışarıya çıkması lüzumlu olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bu kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verildi" denildi.

SİVAS

Sivas'ta korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte yeni tedbirler alınmaya başladı, Sivas Valiliği alınan tedbirleri yazılı açıklama ile duyurdu

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların taziye için bir araya gelmelerine müsaade edilmeyeceği belirtilerek, "Filyasyon çalışmalarında bulaşma riskinin, cenaze törenleri ve taziyelerde yüksek olduğunu tespit ettiğimizden; cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımıyla teması ortadan kaldıracak genişlikteki alanlarda yapılması, taziyeler gibi insani ve islami görevlerin ise sadece telefon ve diğer iletişim araçları aracılığı ile yerine getirilmesi kararı alınmıştır. Taziyesi olan vatandaşlara bilgilendirme mesajı atarak, taziye dileklerini telefonla kabul etmeleri bildirilecektir. İlimizde vatandaşlarımızın taziye için bir araya gelmelerine müsaade edilmeyecektir'' ifadelerine yer verildi.

"Düğünlerde 2 görevli yer alarak denetim gerçekleştirecek"

Öte yandan yapılan açıklamada düğünlerde 2 sabit görevlinin yer alacağı belirtilerek, "İlimiz merkezlerinde ve ilçe merkezlerinde sokak düğünlerinin 19:00-22:00 saatleri arası yapılması, belirtilen saatler dışında düğün, kına, sünnet vs. yapılmaması; sokak düğünlerinde yemek ikramının kaldırılması, dar alanlarda sokak düğünlerinin yapılmaması, bu durumlarda düğün sahiplerinin izin alması koşuluyla okul bahçelerinin ve parkların kullanılabilmesi, köylerde yapılan düğünlerin yemek ikramı olmaksızın 19:00-22:00 saatleri arasında geniş alanlarda yapılması kararı alınmıştır. Düğünlerde artık iki sabit görevli bulunacaktır. Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara uymaları konusunda düğüne katılanların denetimlerini yapacaklar" denildi.

65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması

Sivas Valiliğinden yapılan bir diğer açıklamada, "65 yaş ve üzeri kişilerin sabah 10:00' dan önce ve akşam 17:00'dan sonra sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır. Ayrıca sokağa çıkış kısıtlamalarının bulunmadığı saatlerde Pazar yerleri, parklar ve yoğun kalabalıkların oluştuğu yerlerde bulunmamalarına yönelik karar alınmıştır.Toplam hasta sayısı içinde ev hanımı oranlarının yükselişte olduğu ve filyasyon ekiplerince buluşmanın ev toplantılarından(gün,veda partisi,hoş geldin ziyaretleri vb) kaynaklandığı tespit edildiğinden;bu nitelikteki ev toplanmalarına müsaade edilmeyecektir'' ifadeleri kullanıldı.
İhlas Haber Ajansı
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