Galatasaray'da yeni testler negatif

2 GÜN YÜZYÜZE 3 GÜN EKRANDA... OKULLAR BÖYLE AÇILACAK Her şey yolunda giderse ilk olarak okulöncesi, ilkokul birinci ve ikinci sınıflar okula başlayacak. Burada süreç görülüp duruma göre karar verilecek. Bakanlığın en çok kafa yorduğu konulardan biri, okuma yazmayı öğrenecek olan birinci sınıflar. Bunun için her aşamada bu sınıflar öncelikli olarak ele alındı