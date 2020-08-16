1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Galatasaray'da yeni testler negatif

Galatasaray, daha önce korona virüs test sonuçları pozitif çıkan iki futbolcusunun yeni sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı
 16 Ağustos 2020 12:53
Yazdır
Galatasaray'da yeni testler negatif

Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan iki futbolcunun ikinci test sonuçları negatif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu öncesi futbol takımıza tatil dönüşü yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesinde test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncumuzun 24 saat sonra gerçekleştirilen ikinci test sonuçlarının negatif olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Klinik şikayetleri bulunmayan iki futbolcunun izolasyon sürecinin tedbir amaçlı devam edeceği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emre Belözoğlu futbolu bıraktı
15 Ağustos 2020 13:08		 Futbolda 2019-2020 sezonu ligleri tescil edildi
14 Ağustos 2020 19:03
Fenerbahçe'de sonuçları pozitif olan isimlerin ikinci testi negatif çıktı
14 Ağustos 2020 16:38		 Mesut Özil: Beni 2 yıldır yok etmeye çalışıyorlar
14 Ağustos 2020 07:05
Fenerbahçe'de 1'i futbolcu 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
13 Ağustos 2020 23:36		 MKE Ankaragücü'nde koronavirüs şoku
12 Ağustos 2020 23:13
Alanyasporlu futbolcu koronavirüse yakalandığı açıkladı
12 Ağustos 2020 18:51		 Kamptaki kadın güreşçinin testi pozitif çıktı
11 Ağustos 2020 16:46
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki belli oldu
10 Ağustos 2020 13:24		 UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor
09 Ağustos 2020 15:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:30 - PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu öldürüldü14:20 - Erdoğan: Hedefimiz 2022 yılının sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkarmak14:14 - Koronaya yakalanan 2 gelin düğünlerine katılamayacak14:11 - Kayalıklara düşerek ağır yaralanan polis okulu öğrencisi hayatını kaybetti13:59 - Son 21 yılda yapı denetiminden geçen hiçbir bina yıkılmadı13:51 - Nevşehir'de toplu halde taziye yasaklandı
13:30 - Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı13:22 - 'e-Devlet'te en çok bu bakanlığın uygulamaları kullanılıyor13:13 - '25 mm kara topunun yurt içi imkanlarla geliştirilmesi amaçlanıyor'13:00 - İki ilde daha 65 yaş üstüne virüs kısıtlaması12:53 - Galatasaray'da yeni testler negatif12:50 - Meteorolojiden 'sağanak' uyarısı
12:45 - ALES/1 sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz12:45 - 'İhracatı tabana yaymayı amaçlayan sistem devreye alınacak'12:26 - Gemi simülatöründe gerçeğinden farksız uygulamalı kaptanlık eğitimi12:10 - Okul servisleri de 'Yüz Yüze Eğitim' için hazırlanıyor12:05 - NASA, Antalya dağlarındaki tarım arazilerinin fotoğrafını paylaştı
11:57 - Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kafe, restoran ve AVM'lerin anlık olarak güvenli olup olmadığı görülecek
Bilim Kurulu üyesi virüse karşı en güçlü silahları açıkladı
S-400'ler muharebeye hazır hale getirilmeli
İŞKUR verilerine göre en çok iş bulan meslek
Disiplin cezalarına dair 2 önemli Danıştay kararı
İkinci el otomobil satışında yeni dönem
Düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye virüs bulaştı
Bu inat neden
Bakan Selçuk'tan okula dönüş için önemli mesaj
Meteorolojiden il il sağanak uyarısı-Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mahalle düğünleri 1
omar elabdellaoui 1
Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim 4
dolarla mı maaş alıyorsunuz,dolar borcunuz mu var 2
okulların 21 eylül 2020'de açılma ihtimali 2
sözlükte bugün 1
erkek doğmadı çöpe attık 1
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 1
Beleş mi aldın karıyı,sorusu 1
memleket hareketi 2
SON İLANLAR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi hemşire ve ebe yardımcılığı mezunları arasından 50 işçi alacak
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Şırnak Fındık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam