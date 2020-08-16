Galatasaray'da yeni testler negatif
Galatasaray, daha önce korona virüs test sonuçları pozitif çıkan iki futbolcusunun yeni sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı
|16 Ağustos 2020 12:53
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Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan iki futbolcunun ikinci test sonuçları negatif çıktı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu öncesi futbol takımıza tatil dönüşü yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesinde test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncumuzun 24 saat sonra gerçekleştirilen ikinci test sonuçlarının negatif olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Klinik şikayetleri bulunmayan iki futbolcunun izolasyon sürecinin tedbir amaçlı devam edeceği bildirildi.
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