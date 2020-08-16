'25 mm kara topunun yurt içi imkanlarla geliştirilmesi amaçlanıyor'
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 25 mm kara topunun geliştirilmesi için projelere başlandığını ve topun yurt içi imkanlar ile geliştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi
|16 Ağustos 2020 13:13
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 25 mm kara topunun geliştirilmesi için projelere başlandığını ve topun yurt içi imkanlar ile geliştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "25 mm kara topu geliştirilmesi için Başkanlığımız ile TUSAŞ-Sarsılmaz ortaklığında kurulan TR Mekatronik Sistemler firması arasında sözleşme müzakerelerine başlandı. Bu projeyle, 25 mm kara topunun yurt içi imkanlarla geliştirilmesi amaçlanıyor" ifadeleri kullanıldı.
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