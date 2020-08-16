'e-Devlet'te en çok bu bakanlığın uygulamaları kullanılıyor
|16 Ağustos 2020 13:22
|Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, e-Devlet'te en çok kullanılan 10 hizmetten 5'inin Bakanlıklarına ait olduğunu bildirdi.
Selçuk, yazılı açıklamasında, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve çalışma hayatında vatandaş memnuniyetinin esas alındığını ve bürokrasiyi kaldırarak hızlı bir şekilde hizmet verdiklerini belirtti.
Bakanlığın e-Devlet'te 278 uygulamasının bulunduğunu aktaran Selçuk, "Hizmetlerimize günlük ortalama 4,3 milyon kere ulaşım sağlanıyor. e-Devlet'te en çok kullanılan 10 hizmetten 5'i bakanlığımıza ait." ifadesini kullandı.
Hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla vatandaşların evrak işleriyle daha az uğraştığını belirten Selçuk, zaman ve maddi açıdan tasarruf sağladıklarını kaydetti.
1,4 milyon işverenin teşviklerden daha kolay ve etkin bir şekilde yararlanmaları için "Teşvikte kazancım ne kadar?" uygulamasını hayata geçirdiklerini ve e-Devlet üzerinden hizmet verdiklerini vurgulayan Selçuk, "Böylece işverenlerimiz sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerini kolayca öğrenebiliyor. Sunmuş olduğumuz destekler sayesinde işverenlerimizi yeni istihdama teşvik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Selçuk, muhtarların da sosyal güvenliğe ilişkin tüm bildirimlerini 2019'da elektronik ortama taşıdıklarını hatırlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Koronaya yakalanan 2 gelin düğünlerine katılamayacak
16 Ağustos 2020 14:14
|Son 21 yılda yapı denetiminden geçen hiçbir bina yıkılmadı
16 Ağustos 2020 13:59
|Okul servisleri de 'Yüz Yüze Eğitim' için hazırlanıyor
16 Ağustos 2020 12:10
|'İzole tatil' bungalov evlere ilgiyi artırdı
16 Ağustos 2020 11:50
|Anne karnında operasyonla ailesinin 'Mucizem'i oldu
16 Ağustos 2020 11:38
|Pandemi süreci sonrası ilk ALES/1 sınavı gerçekleştirildi
16 Ağustos 2020 11:19
|Göbeklitepe hafızalarda kalıcı olarak yer edindi
16 Ağustos 2020 11:11
|Sosyal mesafesiz düğünde müzisyenden ilginç sitem
16 Ağustos 2020 09:29
|Sağlık Bakanı Koca: Bu sonucu bekliyorduk
16 Ağustos 2020 09:20
|Galata'da çimentolu bölümler yıkıldı
16 Ağustos 2020 09:05