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Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında yürüteceği çalışmalar için yeni Navtex ilan etti
 16 Ağustos 2020 13:30
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Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

Yavuz sondaj gemisinin, Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Türkiye, Yavuz sondaj gemisinin çalışmalarını yürüteceği alana yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan etti.

Buna göre, Yavuz, Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileriyle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın güneybatısında çalışmalarını sürdürecek.

Navtex duyurusunda, "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur." ifadesine de yer verildi.

Türkiye'nin Yavuz için Navtex ilanı üzerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bu sabah "karşı-Navtex" yayımladı.

Rum radyosuna göre, Rum yönetimi, Larnaka'daki "Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi" tarafından yayımlanan "karşı-Navtex"i ile, Türkiye'nin yeni Navtex'inin "yetkisiz ve geçersiz, Yavuz ve beraberindeki gemilerin bölgedeki faaliyetlerinin de yasa dışı olduğu" iddiasını ortaya attı.

Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalar yürüteceğini bildirmiş, Oruç Reis'in çalışmalarını 23 Ağustos'a kadar sürdüreceğine ilişkin Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan etmişti.
Anadolu Ajansı
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