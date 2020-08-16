Kayalıklara düşerek ağır yaralanan polis okulu öğrencisi hayatını kaybetti
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kayalıklara düşerek ağır yaralanan polis okulu öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
|16 Ağustos 2020 14:11
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kayalıklara düşerek ağır yaralanan polis okulu öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi Kadir Gürsan (20), önceki gün gezmek için geldiği memleketi Koyulhisar'da Yukarıkale Mahallesi'ndeki eski kaleye tırmanmak istedi.
Tırmanış sırasında dengesini kaybederek kayalıklara düşen Gürsan, ağır yaralı olarak Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırıldı.
İlk tedavisinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gürsan, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Gürsan'ın, Sivas Emniyet Müdürlüğünde staj yaptığı öğrenildi.
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