Koronaya yakalanan 2 gelin düğünlerine katılamayacak
|16 Ağustos 2020 14:14
|Yazdır
Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2 gelin adayının tedbirsizlik sonucunda bir başka düğünde korona virüse yakalandıkları ve izolasyona alındıklarını belirtti. Öztürk, "Bugün üzülerek 2 gelin adayına 1 hafta sonraki kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdik. En mutlu gününüzün, acı ve hüsranla sonuçlanmasını istemiyorsanız lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım" dedi.
Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Açıklamasında 2 gelin adayının 1 hafta sonra gerçekleştirecekleri kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdi. Bir başkasının düğününe katılan 2 gelin adayının eğlenirken tedbirsizlik sonucunda korona virüse yakalandıklarını, tedaviye ve izolasyona alındıklarını bildirdi.
Öztürk'ün açıklaması ise şöyle: "Bugün üzülerek 2 gelin adayına 1 hafta sonraki kendi düğünlerine katılamayacaklarını bildirdik. Çünkü geçen hafta bir başkasının düğününde eğlenirken tedbirsizlik onlara korona virüs bulaşmasına neden olmuş, tedaviye ve izolasyona aldık. Süreç kendi düğünlerine yetişmiyor. En mutlu gününüzün, acı ve hüsranla sonuçlanmasını istemiyorsanız lütfen maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türk Hava Yolları Eylül ayı uçuş planlaması belli oldu
16 Ağustos 2020 14:33
|Son 21 yılda yapı denetiminden geçen hiçbir bina yıkılmadı
16 Ağustos 2020 13:59
|'e-Devlet'te en çok bu bakanlığın uygulamaları kullanılıyor
16 Ağustos 2020 13:22
|Okul servisleri de 'Yüz Yüze Eğitim' için hazırlanıyor
16 Ağustos 2020 12:10
|'İzole tatil' bungalov evlere ilgiyi artırdı
16 Ağustos 2020 11:50
|Anne karnında operasyonla ailesinin 'Mucizem'i oldu
16 Ağustos 2020 11:38
|Pandemi süreci sonrası ilk ALES/1 sınavı gerçekleştirildi
16 Ağustos 2020 11:19
|Göbeklitepe hafızalarda kalıcı olarak yer edindi
16 Ağustos 2020 11:11
|Sosyal mesafesiz düğünde müzisyenden ilginç sitem
16 Ağustos 2020 09:29
|Sağlık Bakanı Koca: Bu sonucu bekliyorduk
16 Ağustos 2020 09:20