MİT'ten eylem hazırlığındaki PKK'ya operasyon
|16 Ağustos 2020 14:30
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın silahlı eylemlere başlamasının yıl dönümü 15 Ağustos'ta sansasyonel eylem hazırlığı içinde olan örgüt üyelerini etkisiz hale getirdi.
Edinilen bilgiye göre, MİT sahadan yürüttüğü yerel istihbari çalışmalarda, "15 Ağustos'un yıl dönümünde 3 farklı PKK hücresinin Türkiye'de sansasyonel eylemler planladığı" bilgisini aldı.
Sözde PKK Başkanlık Konseyi üyesi ve örgütün Silahlı Kanat Sorumlusu Murat Karayılan'ın bizzat eylem talimatı verdiği örgütün kritik yapılanmalarına mensup teröristler, sahadaki MİT ajanlarının yakın takibine alındı.
Bu kapsamda, PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu "Agit Garzan" kod adlı Murat Kalko'nun (45) eylem gerçekleştirmek amacıyla komutası altındaki silahlı grupları hazırlandığı öğrenildi.
Düzenlenen operasyonla Murat Kalko sorumlusu olduğu Hakurk alanında 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirildi. Kalko'nun örgüte 1993'te katıldığı ve pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer aldığı belirtildi.
Kalko'nun ayrıca Karayılan'ın güvendiği üst düzey bir kadro olduğu ve özellikle Hakurk sorumluluğuna getirildiği öğrenildi.
Öte yandan, sansasyonel eylemlerin lojistik ve taktik hazırlığını planladıkları tespit edilen diğer 2 PKK hücresi de yakından izlendi.
PKK'lıların meskun mahal yerlerinden uzaklaşmalarıyla 13 ve 14 Ağustos'ta düzenlenen 2 farklı operasyonda, üst düzey 6 "PKK özel güç ve istihbarat mensubu" daha etkisiz hale getirildi.
- "Operasyonlar, örgütten kaçışları artırdı"
Bölgede daha önce teslim olan teröristler, "MİT'in, son dönemde PKK faaliyetlerinin bertaraf edilmesine yönelik Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonların örgütü ciddi biçimde sarstığını ve örgütten kaçışları artırdığını" belirtti.
Uzmanlar ise PKK'ya yönelik böylesi nokta operasyonlarının, örgütün tepe yöneticilerini Irak'ın kuzeyinde hareket edemez hale getirdiğini, bu durumun da özellikle sözde PKK Başkanlık Konseyi üyelerinin örgüt kadroları üzerindeki kontrolünün zayıflamasına neden olduğuna dikkati çekti.
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