1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Depremin telsiz konuşmaları tüyleri diken diken ediyor

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nin üzerinden 21 yıl geçti. Acılar hala ilk günkü gibi tazeliğini korurken, deprem gecesi polis ekiplerinin konuşmaları felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.
 16 Ağustos 2020 14:35
Yazdır

17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nin üzerinden 21 yıl geçti. Acılar hala ilk günkü gibi tazeliğini korurken, deprem gecesi polis ekiplerinin konuşmaları felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen depremin acıları hala tazeliğini korurken, üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen izleri Kocaeli'nin her köşesinde görülüyor. Deprem gecesi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı konuşmalar felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. İl genelinin hemen hemen her mahallesinden anons eden ekipler yıkılan binaların olduğunu '155 Haber Merkezi'ne bildiriyor. Ekipler yıkılan binaların olduğunu anons ederken, altında kalanların olduğunu ve çığlıkların geldiğini de ifade ediyor. Dönemin Kocaeli Valisi Memduh Oğuz bir süre sonra telsiz konuşmalarına girerek emniyet müdürlüğünün durumunu soruyor. Ekipler ise binada küçük hasarın olduğunu, kendilerinin dışarıda bulunduğunu ifade ediyor.

Deprem gecesi polis telsizlerinde yaşanan diyaloglar şöyle:

"- Merkez deprem oluyor

- Anlaşıldı dikkatli olun

- Merkez sakin olsun. İlçeler dahil, herhangi bir hasar, kayıp var mı tespit ettirelim

- Burada ışıklar gitti

- Merkez 60 Evler'de acayip deprem oldu

- Anlaşıldı. Doğrudur dikkatli olun

- Adliye lojmanlarının batı tarafında bina komple yıkıldı

- Karakolun yan tarafında 4 katlı bina komple yıkıldı

- Merkez itfaiyeye bilgi verelim, faaliyete geçsinler. Tüm görevlilerimizi göreve çağırın

- Benzinliğin bahçesindeki 4-5 katlı bina tamamen çöktü

- Terminal yanındaki bina tamamen çöktü. 5-10 kişi altında kaldı, inlemeler var. Biz yardım ediyoruz ama tamamen enkazın altındalar

- İGSAŞ sitelerinde 5 katlı bina önümde çökük duruyor

- Merkez terminalde elektrikler kesik, kısmen yıkıklar mevcut, biz dışarıdayız

- NATO ve Denizciler Caddesi'nde bazı binalarda çökme var

- Anlaşıldı arka tarafta bina çöktü. Lojmanların oraya ambulans gelsin. Burada yaralılar var

- Vali Memduh Oğuz: Müdüriyet binasının durumu nedir

- Küçük çapta hasarlar mevcut. Hepimiz binayı boşalttık, emniyet müdürlüğümüzde herhangi bir can kaybı yok sayın valim

- Terminalin arka tarafında bayan sıkışmış yardım istiyor

- Merkez tekrar deprem oluyor"
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaza yapan özel harekat polisi yaşam mücadelesini kaybetti
16 Ağustos 2020 16:55		 Karantinadan kaçan 2 kişi daha Bolu'da yakalandı
16 Ağustos 2020 16:39
'İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum; hazır değiliz'
16 Ağustos 2020 15:29		 Damatlık yerine askeri üniforma giydi
16 Ağustos 2020 14:45
Türk Hava Yolları Eylül ayı uçuş planlaması belli oldu
16 Ağustos 2020 14:33		 Koronaya yakalanan 2 gelin düğünlerine katılamayacak
16 Ağustos 2020 14:14
Son 21 yılda yapı denetiminden geçen hiçbir bina yıkılmadı
16 Ağustos 2020 13:59		 'e-Devlet'te en çok bu bakanlığın uygulamaları kullanılıyor
16 Ağustos 2020 13:22
Okul servisleri de 'Yüz Yüze Eğitim' için hazırlanıyor
16 Ağustos 2020 12:10		 'İzole tatil' bungalov evlere ilgiyi artırdı
16 Ağustos 2020 11:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:56 - Parmaklıklar ardındaki maske üretimi 25 milyona yaklaştı16:55 - Kaza yapan özel harekat polisi yaşam mücadelesini kaybetti16:39 - Karantinadan kaçan 2 kişi daha Bolu'da yakalandı16:37 - 19 ilde serbest bırakılmıştı! Yozgat'ta üretime başlandı16:30 - Ordu'da arazi kavgası: 2 ölü, 4 yaralı16:02 - Devlet Bahçeli'den Joe Biden'a sert tepki
15:56 - MSB duyurdu: 8 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı15:54 - Balıkesir'de otomobille çarpışan araçtaki 3 asker yaralandı15:35 - Diş hekimleri, gerekli önlemleri alarak hizmet veriyor15:29 - 'İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum; hazır değiliz'15:04 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri14:55 - Bakan Gül'den yüksekten düşerek ölen Duygu'nun ailesi aradı
14:45 - Damatlık yerine askeri üniforma giydi14:39 - Bu inat neden: Karantinada olması gerekiyordu düğünde çıktı14:35 - Depremin telsiz konuşmaları tüyleri diken diken ediyor14:33 - Türk Hava Yolları Eylül ayı uçuş planlaması belli oldu14:30 - MİT'ten eylem hazırlığındaki PKK'ya operasyon
14:20 - Erdoğan: Hedefimiz 2022 yılının sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkarmak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kafe, restoran ve AVM'lerin anlık olarak güvenli olup olmadığı görülecek
Bilim Kurulu üyesi virüse karşı en güçlü silahları açıkladı
ALES/1 sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Bu inat neden: Karantinada olması gerekiyordu düğünde çıktı
Düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye virüs bulaştı
S-400'ler muharebeye hazır hale getirilmeli
Sağlık Bakanı Koca: Bu sonucu bekliyorduk
İŞKUR verilerine göre en çok iş bulan meslek
İkinci el otomobil satışında yeni dönem
Bakan Selçuk'tan okula dönüş için önemli mesaj
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim 4
erkek doğmadı çöpe attık 1
afedersin hdp 3
mahalle düğünleri 1
65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı 2
ölen kişiden kalan eşyalara kıyamama 1
sözlükte bugün 1
van 1
hırsız 1
trafikte tartıştığı kadına küfredip saldıran maganda 1
SON İLANLAR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi hemşire ve ebe yardımcılığı mezunları arasından 50 işçi alacak
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Şırnak Fındık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam