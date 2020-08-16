Damatlık yerine askeri üniforma giydi
Suriye'de görev yapan Uzman Çavuş, Bursa'daki düğününde damatlık yerine askeri üniformasını giydi.
|16 Ağustos 2020 14:45
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Suriye'de görev yapan Uzman Çavuş, Bursa'daki düğününde damatlık yerine askeri üniformasını giydi.
Esra Aydın (25) ile evlenen Uzman Çavuş Ali Arslan (27), düğününde damatlık yerine üniformasını giydi. Ali Arslan ve Esra Aydın evlenme kararı aldı. Suriye'de görev yapan Ali Arslan, düğün tarihi yaklaşınca memleketi Bursa'ya geldi. Çift, dün akşam İnegöl'de en mutlu günlerini yaşarken, damat Ali Arslan'ı görenler şaşkınlık yaşadı. Gelinlik giyen eşi ile el ele tutuşarak düğün salonuna giren Uzman Çavuş Ali Arslan, damatlık yerine askeri üniformasını giydiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.
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