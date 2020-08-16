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Balıkesir'de otomobille çarpışan araçtaki 3 asker yaralandı
|16 Ağustos 2020 15:54
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 asker yaralandı.
Kasım A'nın kullandığı 34 CGP 152 plakalı otomobil, Balıkesir-Çanakkale kara yolu Edremit Şehirlerarası Otobüs Terminali Kavşağı'nda, askeri personel Y.E.K. idaresindeki 10 JAA 136 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle jandarma minibüsü devrildi.
Kazada, minibüs sürücüsü ile aynı araçtaki 2 asker yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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