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Balıkesir'de otomobille çarpışan araçtaki 3 asker yaralandı

 16 Ağustos 2020 15:54
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Balıkesir'de otomobille çarpışan araçtaki 3 asker yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 asker yaralandı.

Kasım A'nın kullandığı 34 CGP 152 plakalı otomobil, Balıkesir-Çanakkale kara yolu Edremit Şehirlerarası Otobüs Terminali Kavşağı'nda, askeri personel Y.E.K. idaresindeki 10 JAA 136 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle jandarma minibüsü devrildi.

Kazada, minibüs sürücüsü ile aynı araçtaki 2 asker yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Ajansı
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