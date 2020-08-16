Kaza yapan özel harekat polisi yaşam mücadelesini kaybetti
|16 Ağustos 2020 16:55
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanedeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Akhisarlı özel harekat polisi Cemil Sivrikaya, düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan Tahir Ün Caddesi üzerinde motosikletiyle trafik kazası geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden özel harekat polisi Cemil Sivrikaya için cenaze töreni düzenlendi. Sivrikaya için ilk tören Manisa İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlendi. Burada düzenlenen tören sonrası Sivrikaya'nın cenazesi Akhisar Millet Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Sivrikaya gözyaşları eşliğinde Yeni Mezarlığa defnedildi.
Cenaze törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Ulusoy, Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, ailesi ve yakınları, görev arkadaşları ve birçok vatandaş katıldı.
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