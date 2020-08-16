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Tır şoförünün tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı

Tırın sıkıştırdığı otomobil sürücüsü "kasten adam öldürmeye teşebbüsten" şikayetçi oldu
 16 Ağustos 2020 17:26
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Mersin'de bir tır şoförünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Mersin-Adana otoyolunda 73 SK 552 dorse plakalı bir tırın, şerit ihlali, hatalı sollama ve makas atarak trafikte ilerlemesi tehlike oluşturdu.

Tır şoförünün seyir halindeki bir otomobili hatalı sollama yaptığı sırada sıkıştırıp tehlikeye atması da görüntülere yansıdı.

Sürücünün bu hareketi diğer yolcular tarafından tepkiyle karşılandı.

Bu arada, sıkıştırılan otomobil sürücüsünün tır şoförü hakkında "kasten adam öldürmeye teşebbüsten" şikayetçi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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