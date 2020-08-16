1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tedbirlere uyulmaması, sağlık çalışanlarının moralini bozuyor

Asker uğurlamaları, düğünler ve tatil beldelerindeki maskesiz, mesafesiz kalabalıkların ortaya çıkardığı görüntüler, salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu bozuyor.
 16 Ağustos 2020 18:03
Yazdır

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görüldüğü mart ayından itibaren pandemide aktif rol alan sağlık çalışanlarından biri de Ankara Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşegül Karalezli oldu.

Vaka sayılarının artmasıyla birlikte uzun bir süre evine gidemeyen ve hastanede koronavirüs hastalarının tedavisiyle ilgilinen Karalezli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte kendisini en çok üzen durumun salgının umursanmadığı maskesiz, mesafesiz kalabalık ortamların yer aldığı görüntüler olduğunu söyledi.

"Bir başkasının tedbirsizliği nedeniyle çocuklar okula gidemiyor"

Prof. Dr. Karalezli, asker uğurlamalarını gördüğünde çok üzüldüğünü ifade ederek, "Bizim bu kadar emeklerimize, bu kadar uğraşlarımıza ihanet edilmiş gibi hissediyor insan. 'Biz niçin uğraştık acaba' diyoruz. Hala uğraşıyoruz ve uğraşacağız da." dedi.

Kurban Bayramı tatilinde özellikle sahillerde istenmeyen görüntülerin ortaya çıktığını vurgulayan Karalezli, "Tatil görüntülerini izledim ve çok kızdım. Biz maskeyle dolaşıyoruz. Şu anda tek maskem var ancak hastanede iki maskeyle dolaşıyorum. Yoğun bakımda çalışıyorum. Yoğun bakıma girdiğimizde ise N95 maske takıp üzerine normal maske takarak dolaşıyoruz. Biz bu kadar eziyet çekerken onlar alt tarafı bir maske takmaktan imtina ediyorlar. 'Biz ne yapalım' diye o zaman insan kahrediyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Karalezli, okulların açılışının ertelenmesinde de maske takmayan insanların sorumlu olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kimse bunun farkında değil. Bir başkasının tedbirsizliği nedeniyle hastalık yayıldığı için çocuklar okula gidemiyorlar. Çalışan anneler ve babalar perişan oluyorlar. Bütün bunları göz önüne alarak insanların vurdumduymazlıklarını bırakmalarını ve daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Vaka sayılarının arttığını görerek daha tedbirli olurlar."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Deprem'de 17 akrabasını kaybetti, deprem araştırmacısı oldu
16 Ağustos 2020 19:11		 Drift görüntülerini paylaştı ceza yedi, ehliyetine el kondu
16 Ağustos 2020 17:43
'Koronavirüsten öldü' denilmişti! Türkiye'de ortaya çıktı
16 Ağustos 2020 17:24		 Kaza yapan özel harekat polisi yaşam mücadelesini kaybetti
16 Ağustos 2020 16:55
Karantinadan kaçan 2 kişi daha Bolu'da yakalandı
16 Ağustos 2020 16:39		 'İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum; hazır değiliz'
16 Ağustos 2020 15:29
Damatlık yerine askeri üniforma giydi
16 Ağustos 2020 14:45		 Depremin telsiz konuşmaları tüyleri diken diken ediyor
16 Ağustos 2020 14:35
Türk Hava Yolları Eylül ayı uçuş planlaması belli oldu
16 Ağustos 2020 14:33		 Koronaya yakalanan 2 gelin düğünlerine katılamayacak
16 Ağustos 2020 14:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:17 - Adı ürkütse de görüntüsü hayran bırakıyor19:15 - ABD, ihtiyaç duyulan Covid-19 testlerini karşılayamıyor19:11 - Deprem'de 17 akrabasını kaybetti, deprem araştırmacısı oldu19:02 - Kahveye eklenen krema, vanilyadaki tehlikeye dikkat!18:59 - Bir aşı haberi de Hindistan'dan: Üretimine hazırız18:45 - Deniz üstü rüzgar santralleri 900 bin kişiye iş kapısı olacak
18:25 - Antalya 15 günde 325 bin turist ağırladı18:10 - Sosyal medyada dile ve kelime kökenlerine ilgi arttı18:05 - Bursa'nın akciğerlerini kutsal bir görev bilinciyle gözlüyorlar18:03 - Tedbirlere uyulmaması, sağlık çalışanlarının moralini bozuyor17:50 - İmamoğlu: Joe Biden'in cümleleri kabul edilemez17:43 - Drift görüntülerini paylaştı ceza yedi, ehliyetine el kondu
17:37 - 5 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu17:26 - Tır şoförünün tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı17:24 - 'Koronavirüsten öldü' denilmişti! Türkiye'de ortaya çıktı17:20 - Akın akın geldiler... Şifa olsun diye çukur açtılar!16:56 - Parmaklıklar ardındaki maske üretimi 25 milyona yaklaştı
16:55 - Kaza yapan özel harekat polisi yaşam mücadelesini kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu üyesi virüse karşı en güçlü silahları açıkladı
Kafe, restoran ve AVM'lerin anlık olarak güvenli olup olmadığı görülecek
ALES/1 sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
Düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 35 kişiye virüs bulaştı
Bu inat neden: Karantinada olması gerekiyordu düğünde çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Bu sonucu bekliyorduk
S-400'ler muharebeye hazır hale getirilmeli
İŞKUR verilerine göre en çok iş bulan meslek
Bakan Selçuk'tan okula dönüş için önemli mesaj
İkinci el otomobil satışında yeni dönem
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sputnik v 1
afedersin hdp 3
memleket hareketi 1
hırsız 1
trafikte tartıştığı kadına küfredip saldıran maganda 1
erkek doğmadı çöpe attık 1
istanbul sözleşmesinden çıkılması 2
dolarla mı maaş alıyorsunuz,dolar borcunuz mu var 1
ev karantinası 2
mahalle düğünleri 2
SON İLANLAR
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi hemşire ve ebe yardımcılığı mezunları arasından 50 işçi alacak
Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli 173 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Şırnak Fındık Belediyesi 4 İşçi Alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 7 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam