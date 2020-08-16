Bir aşı haberi de Hindistan'dan: Üretimine hazırız
Hindistan Bağımsızlık Günü'nde konuşan Modi, bilim insanları onay verdiği takdirde Kovid-19 aşısını üretmeye başlayacaklarını belirtti.
|16 Ağustos 2020 18:59
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Hindistan Bağımsızlık Günü'nde konuşan Modi, bilim insanları onay verdiği takdirde Kovid-19 aşısını üretmeye başlayacaklarını belirtti.
Delhi şehrinde konuşan Modi, "Bir değil, iki, üç kadar koronavirüs aşısı Hindistan'da test edildi" derken, aşının tüm vatandaşlara ulaştırılması planının da hazır olduğunu sözlerine ekledi.
Modi, Ulusal Dijital Sağlık Misyonu'nu başlattıklarını söyleyerek 1.3 milyar nüfuslu ülkede her vatandaşın dijital sağlık kimliği olacağını ifade etti.
Hindistan Başbakanı ayrıca koronavirüsten olumsuz etkilenen ekonomiye de 1.46 trilyon Amerikan Doları destek vermeye hazır olduklarını da dile getirdi.
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