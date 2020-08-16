ABD, ihtiyaç duyulan Covid-19 testlerini karşılayamıyor
|16 Ağustos 2020 19:15
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ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Doktor Brett Giroir, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin ABD hükümetinin ihtiyaç duyulan test kapasitesini karşılayamadığını söyledi.
ABD'de Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü üyesi Doktor Brett Giroir, Covid-19 salgınına karşı uzmanların ihtiyaç duyduğu test kapasitesini karşılayamadığını belirterek, testleri artırmanın gerekli olduğunu vurguladı. Giroir, test sayısını artırmanın virüsü kontrol altına alabilmek için mücadele şansı verdiğini belirtti.
Harvard Global Sağlık Enstitüsü'nün Başkanı Dr. Ashish Jha'nın günde 5 milyon test yapılması gerektiği açıklamalarına yanıt veren Giroir, "Bu ülkede günde 5 milyon test yapmanın fiziksel bir yolu yok" ifadelerini kullandı.
ABD'de halihazırda Covid-19'a bağlı 5 milyondan fazla vaka ve 172 binden fazla ölü bulunuyor.
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